我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

影藝之都／毛小孩搞笑吐槽 狗主必看電影

記者張宏／洛杉磯報導
最近在各大影院上映的電影「Strays」不僅是一部R級喜劇，還是一部搞笑、粗俗、無拘無束的喜劇冒險。（記者張宏／攝影）
最近在各大影院上映的電影「Strays」不僅是一部R級喜劇，還是一部搞笑、粗俗、無拘無束的喜劇冒險。（記者張宏／攝影）

如果你的狗狗會說話，它會向你說什麼？都說狗是人類最好的朋友，但如果狗狗遇人不淑，碰到一個壞主人又當如何？是忍氣吞聲繼續盡狗狗本分？還是進行報復？最近在各大影院上映的電影「Strays」就回答上述問題，它不僅是一部R級喜劇，還是一部搞笑、粗俗、無拘無束的喜劇冒險。

電影的故事很簡單，最初狗狗Reggie天真爛漫的相信它的主人Doug是一個好主人，即使Doug數次將其遺棄在骯髒的城市街道上，它依然確信心愛的主人不會故意離開牠。Reggie在流浪時與一隻名叫Bug的波士頓㹴犬（Terrier）相遇，Bug熱愛自由、認為主人都是傻瓜。Bug幫助Reggie意識到，Reggie正處於一段有問題的關係中，Reggie的主人是一個徹頭徹尾的無賴。隨後Reggie與Bug還有一隻聰明的澳洲牧羊犬及一隻因為工作而焦慮的大丹犬組成四犬團體，開始絕地反攻的回鄉之旅。

觀影現場洋溢著歡樂與笑聲，還時不時伴隨來自人類被狗吐槽的感慨。家有兩隻小狗的華人劉女士表示，看完電影她開始反省作為狗主人是否稱職。因為狗狗不會說話，它無法表達情緒，也許在它們的世界裡也有屬於它們的個性和觀點。兩個小時的電影全是笑點沒有尿點，建議所有養狗的人士都來看看這部電影。

這部電影可謂顛覆民衆熟知和喜愛的寵物類電影，本片由Jessica Switch, Nikki Baida and Julia Hammer擔任執行製片人。由Josh Greenbaum執導，Dan Perrault擔任編劇，通過一部搞笑的R級電影，以狗狗的視角看待和主人的關係，以及狗和人類的感情。影片匯集各種喜劇橋段和屎尿屁等粗俗橋段，讓觀影者在電影院内自由的爆笑或驚嘆畫面的衝擊性。

為狗狗們配音的Will Ferrell、Will Forte、Isla Fisher和Randall Park都是葛萊美獎和奧斯卡級別的陣容，還有葛萊美獎得主Josh Gad和Harvey Guillén、Jamie Foxx等也加入這部電影，為大家營造一個充滿語言機鋒和喜劇效果的電影。

葛萊美 電影院 澳洲

上一則

河濱零元購 輕鬆搶劫不遮臉

下一則

聖塔芭芭拉/薰衣草燈光節 美遊假期一日遊

延伸閱讀

11年前主演2大片皆慘賠 泰勒基奇「只遺憾我沒做好」

11年前主演2大片皆慘賠 泰勒基奇「只遺憾我沒做好」
華人首位 劉德華獲多倫多影展特別貢獻獎

華人首位 劉德華獲多倫多影展特別貢獻獎
七夕不求浪漫 「罵醒戀愛腦」火了 網店月入可達7萬

七夕不求浪漫 「罵醒戀愛腦」火了 網店月入可達7萬
華人第一人… 劉德華獲頒多倫多影展「特別貢獻獎」

華人第一人… 劉德華獲頒多倫多影展「特別貢獻獎」
全國電影日 3000多家電影院參與 8/27票價一律4元

全國電影日 3000多家電影院參與 8/27票價一律4元
全國電影日周末回歸 看芭比、奧本海默一張票5元有找

全國電影日周末回歸 看芭比、奧本海默一張票5元有找

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹