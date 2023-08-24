影藝之都／毛小孩搞笑吐槽 狗主必看電影

最近在各大影院上映的電影「Strays」不僅是一部R級喜劇，還是一部搞笑、粗俗、無拘無束的喜劇冒險。（記者張宏／攝影）

如果你的狗狗會說話，它會向你說什麼？都說狗是人類最好的朋友，但如果狗狗遇人不淑，碰到一個壞主人又當如何？是忍氣吞聲繼續盡狗狗本分？還是進行報復？最近在各大影院上映的電影「Strays」就回答上述問題，它不僅是一部R級喜劇，還是一部搞笑、粗俗、無拘無束的喜劇冒險。

電影的故事很簡單，最初狗狗Reggie天真爛漫的相信它的主人Doug是一個好主人，即使Doug數次將其遺棄在骯髒的城市街道上，它依然確信心愛的主人不會故意離開牠。Reggie在流浪時與一隻名叫Bug的波士頓㹴犬（Terrier）相遇，Bug熱愛自由、認為主人都是傻瓜。Bug幫助Reggie意識到，Reggie正處於一段有問題的關係中，Reggie的主人是一個徹頭徹尾的無賴。隨後Reggie與Bug還有一隻聰明的澳洲 牧羊犬及一隻因為工作而焦慮的大丹犬組成四犬團體，開始絕地反攻的回鄉之旅。

觀影現場洋溢著歡樂與笑聲，還時不時伴隨來自人類被狗吐槽的感慨。家有兩隻小狗的華人劉女士表示，看完電影她開始反省作為狗主人是否稱職。因為狗狗不會說話，它無法表達情緒，也許在它們的世界裡也有屬於它們的個性和觀點。兩個小時的電影全是笑點沒有尿點，建議所有養狗的人士都來看看這部電影。

這部電影可謂顛覆民衆熟知和喜愛的寵物類電影，本片由Jessica Switch, Nikki Baida and Julia Hammer擔任執行製片人。由Josh Greenbaum執導，Dan Perrault擔任編劇，通過一部搞笑的R級電影，以狗狗的視角看待和主人的關係，以及狗和人類的感情。影片匯集各種喜劇橋段和屎尿屁等粗俗橋段，讓觀影者在電影院 内自由的爆笑或驚嘆畫面的衝擊性。

為狗狗們配音的Will Ferrell、Will Forte、Isla Fisher和Randall Park都是葛萊美 獎和奧斯卡級別的陣容，還有葛萊美獎得主Josh Gad和Harvey Guillén、Jamie Foxx等也加入這部電影，為大家營造一個充滿語言機鋒和喜劇效果的電影。