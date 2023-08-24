影藝之都／毛小孩搞笑吐槽 狗主必看電影
如果你的狗狗會說話，它會向你說什麼？都說狗是人類最好的朋友，但如果狗狗遇人不淑，碰到一個壞主人又當如何？是忍氣吞聲繼續盡狗狗本分？還是進行報復？最近在各大影院上映的電影「Strays」就回答上述問題，它不僅是一部R級喜劇，還是一部搞笑、粗俗、無拘無束的喜劇冒險。
電影的故事很簡單，最初狗狗Reggie天真爛漫的相信它的主人Doug是一個好主人，即使Doug數次將其遺棄在骯髒的城市街道上，它依然確信心愛的主人不會故意離開牠。Reggie在流浪時與一隻名叫Bug的波士頓㹴犬（Terrier）相遇，Bug熱愛自由、認為主人都是傻瓜。Bug幫助Reggie意識到，Reggie正處於一段有問題的關係中，Reggie的主人是一個徹頭徹尾的無賴。隨後Reggie與Bug還有一隻聰明的澳洲牧羊犬及一隻因為工作而焦慮的大丹犬組成四犬團體，開始絕地反攻的回鄉之旅。
觀影現場洋溢著歡樂與笑聲，還時不時伴隨來自人類被狗吐槽的感慨。家有兩隻小狗的華人劉女士表示，看完電影她開始反省作為狗主人是否稱職。因為狗狗不會說話，它無法表達情緒，也許在它們的世界裡也有屬於它們的個性和觀點。兩個小時的電影全是笑點沒有尿點，建議所有養狗的人士都來看看這部電影。
這部電影可謂顛覆民衆熟知和喜愛的寵物類電影，本片由Jessica Switch, Nikki Baida and Julia Hammer擔任執行製片人。由Josh Greenbaum執導，Dan Perrault擔任編劇，通過一部搞笑的R級電影，以狗狗的視角看待和主人的關係，以及狗和人類的感情。影片匯集各種喜劇橋段和屎尿屁等粗俗橋段，讓觀影者在電影院内自由的爆笑或驚嘆畫面的衝擊性。
為狗狗們配音的Will Ferrell、Will Forte、Isla Fisher和Randall Park都是葛萊美獎和奧斯卡級別的陣容，還有葛萊美獎得主Josh Gad和Harvey Guillén、Jamie Foxx等也加入這部電影，為大家營造一個充滿語言機鋒和喜劇效果的電影。
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