自駕計程車Waymo下周收費 夜間及周末擬浮動定價

Waymo將於8月21日在舊金山開始對自動駕駛計程車收費。（美聯社）

Waymo將於明天（21日）在舊金山 開始對自動駕駛汽車收費。這家Alphabet子公司17日向「觀察家」（The Examiner）證實，它已在前一天通知乘客這一變化，「讓他們充分了解這一改變」。

該變化發生一周前，加州 公用事業委員會（California Public Utilities Commission）在8月10日以3比1的投票結果，允許該公司及其主要競爭對手Cruise無限制收取乘車費用。在此之前，Waymo一直為城市大部分地區的用戶提供免費服務。

儘管這家自動駕駛汽車公司表示，目前將繼續提供免費的輪椅無障礙服務，但它將向所有其他乘客收取到達目的地的最直接路線費用。

Waymo表示，在夜間和周末，「價格可能會更高，以幫助管理乘車需求」，這意味著該公司的機器人出租車 將採用Uber等人力驅動的共享出行競爭對手的激增定價（動態定價，尖峰時刻較貴）。Lyft在本月的財報電話會議上表示，希望取消激增定價，稱其為 「一種糟糕的提價方式」。

Waymo沒有透露有關其定價結構的其他細節，包括每分鐘和每英里的價格。

在州政府批准允許Cruise和Waymo對所有乘車服務收費之前，Cruise收取5美元的基本車費，以及每英里0.90美元、每分鐘0.40美元和1.5%的城市稅。Cruise沒有回應「觀察家」關於其即將推出的定價結構和何時嚮乘客收費的問題。

就在Waymo通知乘客其收費計畫的同一天，舊金山市檢察長邱信福（David Chiu）向州監管機構提交了動議，尋求暫停Waymo和Cruise在舊金山市的擴張。周四上午，邱信福的辦公室與「觀察家」分享了這些文件，認為委員會沒有適當考慮這些公司無限制運營可能對公共安全和環境造成的影響。

邱信福和市副檢察長Misa Tsukerman在16日的文件中寫道，向舊金山 「最密集的通道和交通高峰時段擴張，將大大加劇對急救人員行動、公共交通、街道建築工人和一般交通流量的傷害」。

Waymo在一份聲明中告訴「觀察家」，它將 「密切 」關注市政府的動議。與此同時，Cruise表示，「很遺憾看到市政府利用公共資源繞過（監管機構的）決定，對一項有良好安全記錄、被數以萬計的舊金山市居民使用的技術加以限制」。