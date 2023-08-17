律師：打壓租金調漲 房客未必有利

洛杉磯市租客聯盟在韓國城發起反對租金上漲大遊行。（本報檔案照）

8月1日是洛杉磯市欠繳租金 的第一波清償期限，新的「驅逐條例」要求房東 現在必須提供「正當理由」才能驅趕租客 。市議會目前想通過租金上漲限制的方式結束「租金穩定法」，這一舉措本周也遭到了洛杉磯租客聯盟（LA Tenants Union）的反對，大批租客上街遊行。

律師劉龍珠表示，根據近期接手的案子，一般來說，加州偏左派的法律判決作風，哪怕是租客是被正當理由驅逐，法官通常也不會立馬判定房東勝訴，而是傾向讓房東和租客溝通，給租客一個搬離限制日期，允許他們找到新的住所解決生存問題。這看似是對面臨驅逐的租客提供幫助，其實對房東來說又變相讓租客免費居住一段時間。

另一方面，加州州務卿近日宣布，加州範圍內租金管制措施支持者已收集足夠簽名（超過60萬），意味著租金控制（Rent Control）議題將於2024年交由選民投票，加州選民將再次有機會決定房東是否會再面臨租金漲幅新限制。

對於該項公投案，劉律師表示，整體的租金控制漲幅限制會降低，適用範圍會擴大，這是政府對市場的強行干預，畢竟租客會比房東多，所以支持者會居多。但是民眾雖然能對租金限制公投，通貨膨脹率卻無法改變。如果市場通膨以及利息居高不下，買房人變少，租房人變多，更多剛需房閒置用來出租對控制租金是利好。但另一方面，因為租房市場大部分都是剛需房，一味打壓租金調漲，競爭會更加激烈，推動租金持續走高，表面是租客的福利，實際是傷害。