率先全國 紐森、州議會合提安全權憲法修正案

紐森14日和加州參眾議會聯合提出「安全權憲法修正案」。(美聯社)

加州 州長紐森 14日和加州參眾議會聯合提出「安全權憲法修正案」(Right to Safety Amendment to the U.S. Constitution)。

紐森辦公室指出,「安全權憲法修正案」最初於今年6月,由紐森作為憲法第28修正案提出。該修正案將完整保留憲法第二修正案,並將規定: 購買槍枝的最低年齡從18歲提高到21歲;強制對所有購槍者進行背景調查;所有購槍者都有一個等待期;禁止平民擁有攻擊性步槍,以及確定國會、州和地方政府可以制定拯救生命的常識性槍枝安全法律。

州參議員瓦哈(Aisha Wahab)和州眾議員瓊斯索耶(Reggie Jones-Sawyer)據此在州參議會提出了州參議會七號聯合決議案,是通過憲法修正案的第一步。聯合決議案要求召開憲法修正案會議,這也被稱憲法第五款會議或修正案會議,是提出美國憲法修正案的一種方法。

聯合決議案並沒有法律效力,該案只是表達對與聯邦政府有關問題的意見。如果獲得州參眾兩會的批准,該案無需州長簽署即可呈交國會。

如果該決議案獲得通過,加州將成為美國第一個要求召開這項憲法修正案會議的州。加州之外,需要另外33個州採取行動,召開同樣的會議。

紐森說:「到召開憲法修正案會議以使安全權決議案獲得通過之時,將有比『911』罹難人數更多的美國人,因槍枝暴力而失去生命。」「在我們採取行動之前,還要失去多少生命?在立法機構的幫助下,我們正在加州提供一條通往更加安全的美國的道路。」

加州議會的民主黨 和共和黨議員將討論安全權憲法修正案。目前可以肯定的是,加州自由黨(Libertarian Party)不支持此項憲法修正案。

加州自由黨主席馬拉崗(Adrian Malagon)說:「民主黨和共和黨對我們公民權利的無情攻擊在法庭上失敗了。紐森州長知道他的政策違憲,他的最後手段就是修改法律。這是獨裁領導人的標誌。」

加州自由黨約有20萬名黨員,該黨自稱是個人自由及公民權利的堅定捍衛者。