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獲資150億元 加州公立學校提供健康多元午餐

編譯組／綜合報導
得益於州和聯邦資金，加州學區為學生提供更健康多元午餐。（Getty Images）
得益於州和聯邦資金，加州學區為學生提供更健康多元午餐。（Getty Images）

加州最熱門的新餐廳可能是當地的小學。

由於來自州和聯邦資金激增近150億元，加州各學區正在放棄傳統的預製食品，例如冷凍披薩和雞塊，轉而採用有機沙拉、散養烤雞、純素chana masala、chilaquiles 和其他美食。 各學區正在建造新廚房，聘請行政主廚，直接與當地有機農民簽訂合同，並培訓員工烹飪最美味的菜餚。 聖路易斯奧比斯波縣的一個學區甚至購買了一台石磨，用來磨碎自己的小麥以製作麵包和麵食。

加州推出全國首個計畫，向公立學校近600萬學生提供免費早餐、午餐和零食，無論他們是否符合聯邦收入準則的資格，而在轉向更健康、更新鮮的學校膳食之前。膳食計畫的擴展，加上對學校廚房和培訓的投資，使公立學校成為加州最大的餐飲系統，每年提供近10億頓飯菜，比麥當勞、星巴克和賽百味的總和還多。

「我們現在有錢了，也有綠燈可以全力以赴。 沒有更多的藉口了」瓦卡維爾（Vacaville）聯合學區食品服務總監科登（Juan Cordon）說，學生現在可以享用再生豬肉三明治、有機酸奶和墨西哥辣椒等產品。

大量研究表明健康學校膳食的好處。 「營養」雜誌2020年的一項研究對502個學校供餐計畫進行了調查，發現在學校就餐的學生出勤率更高，學業成績更高，整體健康狀況也有所改善。

學校供餐的擴張源於疫情期間的一些政府投資，當時經濟動盪，學校關閉，導致數千名低收入學生及其家庭無法穩定獲得食物。 聯邦政府在大流行的前27個月擴大了學校供餐的範圍，當該計畫到期時，州府介入，為所有學生提供永久資助，讓他們在學校獲得免費餐食。

加州還制定了一項名為「廚房基礎設施和培訓基金」的計畫，向學校提供了7億5000 萬元用於升級廚房、僱用和培訓員工以及進行其他改進，以便他們能夠為所有學生提供從頭開始製作的高質量膳食。大約90%的地區已獲得補助金。 另一個名為「從農場到學校」的州計畫已撥款近一億元，供學校與當地農場合作、種植學校花園和其他項目，以支持學校午餐室使用當地採購的食物。

轉向新鮮、現做的飯菜很受學生歡迎。聖他克魯茲Pajaor聯合校區高中二年級學生奧利弗 (Alysa Oliver) 表示，以前學校的午餐很糟糕，她有時只吃一個蘋果，整個下午都空著肚子。

奧利弗說：「過去，食物裝在小塑料包裝裡，你需要加熱，它有一種凝結的、出汗的感覺。現在我們有這種高品質的食物，更適合您，而且味道更好。」

她說，享受健康的膳食使她能夠在課堂上更加集中注意力，並最終更加享受學校生活。 她最喜歡的選擇是凱撒沙拉、雞肉捲、漿果和香蕉。

加州 學區 投資

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