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幼兒園至二年級學童 免費失讀症初篩 紐森允增加預算

編譯胡立宗／綜合報導
罹患失讀症的加州州長紐森為幼兒園學生講故事。（美聯社）
罹患失讀症的加州州長紐森為幼兒園學生講故事。（美聯社）

失讀症（dyslexia）對加州學生的影響有多大，K-12有110萬名學童難以理解教科書內容，占公立學校學生的五分之一弱。儘管全美已有40州實施學童失讀症早篩，但加州一直難以修改語言課綱，也無法立法實施普篩，直到2023年才開始出現轉機。先是州議會通過Senate Bill 114修正案，州長紐森除了簽署外還增列年度預算，為幼兒園至二年級（K-2）的公立學校學童初篩是否有閱讀障礙，以及判斷可能罹患失讀症的風險。

一篇文章在失讀症患者眼中看起來的樣子。（取自Medium平台）
一篇文章在失讀症患者眼中看起來的樣子。（取自Medium平台）

紐森還承諾未來加編預算，為教材與師資提供經費，化解了加州教師協會（California Teachers Association）長年以來的反對理由。協會一直主張合格師資不足，失讀症普篩只會徒增教師負擔，因此反對修法普篩。但在紐森支持州參議員波坦迪諾（Anthony Portantino）的法案後，第四次闖關終於成功。不過，由公立學校實施的只是「初步篩檢」，是否真的有閱讀障礙，或是罹患失讀症，還是要由專科醫生診斷。

新制上路，家有失讀兒的家長終於看到希望。Ami Molinelli與Lorca Hart接受ABC 7訪問時說，他們的兒子在二年級時才失讀症確診，未來應該能夠獲得更多幫助，讀書之路不必走得那麼辛苦。Jennifer Salma則告訴CBS Bay Area，兒子開始念幼兒園就不對勁，三年級就乾脆不上學了。已經上高二的Rhys Salma則說他生氣的原因在於，不懂他為何看不懂書，別人也不瞭解他的難處。Jennifer Salma在一路協助兒子學習的過程中，下定決心參與倡議活動，最終在2023年促成修法，希望以後的學童都能及早克服閱讀困難。

失讀症能否治癒？

失讀症不能治癒，但是可以透過特殊教學法改善閱讀障礙。最有幫助的就是「實證閱讀法」（evidence-based reading）。實證閱讀法的出發點在於，教學者認知到「閱讀」並不是每個人與生俱來的能力，而是必須透過定義、解說、朗讀、溝通才能習得的能力。因此，天生就有閱讀障礙的學童，必須以特殊方式教導，幫助他們理解抽象文字與真實世界的連結。

正常人眼中的文章，就是一行行文字，但在失讀症患者眼中，卻經常是扭曲變形或模糊不清的。改善失讀症的方法，除了前述的實證閱讀法，還有一種就是以特殊字體印刷教材，與一般字體相較，失讀症字體下半部的顏色更深，可以協助他們集中注意力。失讀症專家說，閱讀障礙不等於「笨」，他們只是需要不同的學習方法。

那些名人有失讀症？

加州人最熟悉的例子就是州長紐森，閱讀困難的他在克服障礙後，還與Ruby Shamir合著一本失讀症的童書「Ben and Emma's Big Hit」。另外，藝術家達文西、科學家愛因斯坦、蘋果創辦人喬布斯也有失讀症。影星基努李維（Keanu Reeves）青少年時也飽受失讀症困擾，還加上父母離婚，母親四處搬遷，因此學習更為困難。不過，失讀症並非絕症，維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）就說，他靠著多聽少說，然後將同學的重點記下來，因而克服了失讀症。

加州 紐森 公立學校

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