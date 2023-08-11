我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

加州青少年死於芬太尼大減 專家意外

編譯廖宜怡╱綜合10日電
加州公布的最新數據顯示，加州2022年死於芬太尼過量的青少年人數明顯減少。圖為加州高中生中午用餐的情形。（美聯社）
加州公布的最新數據顯示，加州2022年死於芬太尼過量的青少年人數明顯減少。圖為加州高中生中午用餐的情形。（美聯社）

最新數據顯示，加州去年因吸食過量芬太尼（fentanyl）致死的青少年人數明顯減少，衛生官員和社區人士對此表示欣慰。

加州公布的最新數據顯示，加州2022年有151名15歲到19歲的青少年死於芬太尼過量，低於2021年的230名和2020年的250名，兩年來降幅達40%。

不過，許多參與對抗芬太尼危機的人士表示，儘管他們期待看到死亡人數減少，但對下降幅度之大感到驚訝。

洛杉磯加大醫學院駐院助理教授，也是芬太尼危機專家的夏佛（Chelsea Shover），8日首次看到這些數字時說：「這真的讓我很驚訝。」

夏佛花了點時間過濾這些數字，並將數字與聯邦的估計進行比較，然後才承認這些數字是正確的。

夏佛認為，或許教育宣導工作發揮了作用，也可能是許多青少年現在對服用過量芬太尼死亡人的感到悲傷，了解到其風險。

在芬太尼死亡人數於2019年激增後，加州和地方官員開始撥款給初、高中和大學，進行教育宣導和購買鴉片類藥物過量解毒劑納洛酮（Narcan）。與此同時，愈來愈多悲傷的家長們走上街頭、社群媒體和學校禮堂，告訴孩子們服用只含幾克芬太尼藥丸的危險。

夏佛說：「我希望事情正往好的方向發展，希望這是人們提高認知後的結果，尤其是對假藥的認識。我也希望現在較容易取得納洛酮也是一個原因。」

最近，地方檢察官在法庭上嚴辭譴責這場毒品危機，要求對那些罔顧人命、銷售摻有芬太尼藥物的毒販判以謀殺罪。普萊賽縣（Placer County）一名21歲毒販因為販賣芬太尼給一名15歲的少女，導致其死亡，本月將依二級謀殺罪名被判刑。

然而，青少年吸毒過量致死率的下降並未出現在成年人身上，去年因吸食過量芬太尼死亡的成年人人數仍繼續增加。

儘管加州青少年死於芬太尼過量的人數減少，但數據顯示，2022年因芬太尼過量被送往急診室的青少年人數有所增加，為330人，高於2021年的262人。

加州 教育 洛杉磯加大

上一則

加州9年1.28萬起槍械凶案 洛杉磯、灣區占46%

下一則

牛刀殺雞？NASA能提早發現葡萄病毒

延伸閱讀

加州派11消防員 赴夏威夷茂宜島搜救

加州派11消防員 赴夏威夷茂宜島搜救
舊金山警局：今年至7月底繳獲毒品 一半以上是芬太尼

舊金山警局：今年至7月底繳獲毒品 一半以上是芬太尼
控制芬太尼 美想與中國「交換條件」考慮鬆綁人權制裁

控制芬太尼 美想與中國「交換條件」考慮鬆綁人權制裁
WSJ：美擬撤銷部分制裁 換中國合作打擊芬太尼

WSJ：美擬撤銷部分制裁 換中國合作打擊芬太尼
撤銷制裁交換美中反毒合作？ 國務院：沒討論過

撤銷制裁交換美中反毒合作？ 國務院：沒討論過
新變種芬太尼更危險 「賽拉嗪」現蹤舊金山 釀15死

新變種芬太尼更危險 「賽拉嗪」現蹤舊金山 釀15死

熱門新聞

柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
UCLA女教授Frada魏，平時是學生眼裡的嚴師，周末卻有著完全不同的一面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

2023-08-03 20:32

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦