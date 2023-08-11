加州青少年死於芬太尼大減 專家意外

加州公布的最新數據顯示，加州2022年死於芬太尼過量的青少年人數明顯減少。圖為加州高中生中午用餐的情形。（美聯社）

最新數據顯示，加州 去年因吸食過量芬太尼（fentanyl）致死的青少年人數明顯減少，衛生官員和社區人士對此表示欣慰。

加州公布的最新數據顯示，加州2022年有151名15歲到19歲的青少年死於芬太尼過量，低於2021年的230名和2020年的250名，兩年來降幅達40%。

不過，許多參與對抗芬太尼危機的人士表示，儘管他們期待看到死亡人數減少，但對下降幅度之大感到驚訝。

洛杉磯加大 醫學院駐院助理教授，也是芬太尼危機專家的夏佛（Chelsea Shover），8日首次看到這些數字時說：「這真的讓我很驚訝。」

夏佛花了點時間過濾這些數字，並將數字與聯邦的估計進行比較，然後才承認這些數字是正確的。

夏佛認為，或許教育 宣導工作發揮了作用，也可能是許多青少年現在對服用過量芬太尼死亡人的感到悲傷，了解到其風險。

在芬太尼死亡人數於2019年激增後，加州和地方官員開始撥款給初、高中和大學，進行教育宣導和購買鴉片類藥物過量解毒劑納洛酮（Narcan）。與此同時，愈來愈多悲傷的家長們走上街頭、社群媒體和學校禮堂，告訴孩子們服用只含幾克芬太尼藥丸的危險。

夏佛說：「我希望事情正往好的方向發展，希望這是人們提高認知後的結果，尤其是對假藥的認識。我也希望現在較容易取得納洛酮也是一個原因。」

最近，地方檢察官在法庭上嚴辭譴責這場毒品危機，要求對那些罔顧人命、銷售摻有芬太尼藥物的毒販判以謀殺罪。普萊賽縣（Placer County）一名21歲毒販因為販賣芬太尼給一名15歲的少女，導致其死亡，本月將依二級謀殺罪名被判刑。

然而，青少年吸毒過量致死率的下降並未出現在成年人身上，去年因吸食過量芬太尼死亡的成年人人數仍繼續增加。

儘管加州青少年死於芬太尼過量的人數減少，但數據顯示，2022年因芬太尼過量被送往急診室的青少年人數有所增加，為330人，高於2021年的262人。