紐森宣布：加州再增3市 獲發展住屋獎助金

因減低建屋障礙，獲取支持住屋指定城市資格者，將可取得更多發展住屋獎助基金，以及其他開發房地產資源。（Getty Images）

紐森州長日前宣布，蘇諾瑪縣羅納公園市 (Rohnert Park)、南舊金山 市，以及聖他克魯茲市取得加州 「支持住屋指定」(Prohousing Designation) 資格。因減低建屋障礙，獲取支持住屋指定城市資格者，將可取得更多發展住屋獎助基金，以及其他開發房地產 資源。目前加州已有30個城市取得這項資格。

紐森州長指出，加州處理住屋危機，急需地方政府領導配合。這三個城市展現其配合州府，解決住屋危機的意願。加州仍有一些城市違背其選民福祉，拒絕協助地方民眾，解決加州房價過高問題。羅納公園市、聖他克魯茲市、南舊金山市的表現正好與這些違背民眾福祉的城市相反。對於拒絕配合州府發展建屋計畫城市，州府將發布相關行政命令，甚或採取法律途徑解決。

增建地方住屋，當地政府必須減少不必要法律限制，同時推行獎勵建屋政策，積極解決加州房屋危機。加州未來八年內，必須增建250萬所新屋，因此類似「支持住屋指定城市」等獎勵辦法非常重要。根據加州州府計畫，250萬所新屋中，100萬棟為提供低收入居民的「可負擔住屋」。

加州消費者服務與房屋廳秘書拉米雷茲 (Lourdes Castro Ramirez) 表示，加州相關當局讚賞羅納公園市、聖他克魯茲市、南舊金山市積極推動建屋政策，解除地方建屋障礙，同時保留發展可負擔房屋計畫。州府相關單位很榮幸配合這些城市，於新社區開發新工作機會，同時改善附近交通與各項公共事業措施，為加州民眾提供更好的房屋市場，提供他們生活、工作等社區場所。

加州住屋與社區發展局 (California Department of Housing and Community Development) 主任韋拉奎茲 (Gustavo Velasquez) 說，目前已有30個加州城市取得「支持住屋指定」資格，對此他感到無比振奮。這些城市與縣轄區降低各種不必要的建屋障礙，獎勵增建房屋，這也同時向房地產商招手說，他們已準備全力支持開發工作。

拜登-賀錦麗政府上周宣布其聯邦移除建屋障礙計畫，對積極移除開發房地產各種官方行政障礙的城市，提供獎助基金。加州目前領先這項開發計畫。