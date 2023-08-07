竊賊科技化 藍牙偵測車內是否有電子產品

加州汽車破窗盜竊犯罪變得愈來愈科技化。（Getty Images）

當局表示，加州灣區 至少有三個主要城市的竊賊，已經開始使用藍牙功能協助他們盜取汽車內的電子產品，讓這個當地最棘手的問題之一變得科技化。

舊金山、屋崙 和聖荷西警方發言人表示，他們發現，有竊賊會使用手機來偵測汽車內是否有發出藍牙訊號的筆記型電腦、平板電腦或其他電子產品，這正是為何即使人們採取了必要措施，將貴重物品隱藏起來，但仍成為汽車破窗盜竊受害者的原因。

屋崙警局策略傳播經理錢伯斯（Paul Chambers）說：「這種趨勢已經有好幾年，因此，如果車內有貴重的電子產品，請務必關閉它們的電源。」

科技分析師和顧問恩德爾（Rob Enderle）表示，任何智慧型手機都能掃描藍牙訊號，意味著竊賊只要走近汽車，只需幾秒鐘就可偵測到電子產品的存在。恩德爾說，有些竊賊還會使用其他高科技工具，例如無線電掃描儀，或是從暗網（dark web）下載專門的應用程式，只需點擊幾下，就可解開汽車的電子鎖。

此外，委利賀（Vallejo）還有竊賊使用小型無線電頻攔截器（radio frequency blocker），可以阻止汽車上鎖。這讓汽車盜竊變得更容易，物品被盜，但沒有留下被盜痕跡。

不過，大部分專家都認為，要避免被盜，最好的辦法就是不要把貴重物品留在車上；萬一必須把電子產品留在車上，最好關閉藍牙功能，或完全關閉產品電源，以防被竊賊偵測到。

恩德爾指出，僅合起筆記型電腦是不夠的，它雖然會進入睡眠模式，但仍會發出藍牙訊號。

恩德爾表示，這個盜竊科技化現象告訴科技公司和汽車製造商，安全性需要進行升級。他說：「隨著產品老化，破壞它們的技術將超越保護它們的技術，使這些產品變得脆弱。」