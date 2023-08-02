哈佛遭調查傳承入學制 加州多所大學撇清

教育部對哈佛大學傳承入學制展開調查，加州私立大學繃緊頭皮。（Getty Images）

美國大學招生制度近來出現新戰場：大學優先考慮錄取校友或捐款人子女是否合法？

在部分人士批評大學「傳承入學」制度（legacy admissions）有利於白人和富裕家庭後，美國教育部 對哈佛大學這項傳統措施展開了民權調查。儘管調查的主要對象是常春藤大學，但調查結果可能影響到其他採取「傳承入學」制的加州私立大學，包括史丹福大學 、聖他克拉拉大學和南加大 。

一個月前，聯邦最高法院做出驚人裁決，指大學招生使用考慮族裔因素的平權法（affirmative action）違反美國憲法。自裁決宣布以來，優先錄取校友或捐款人子女的「傳承入學」制受到愈來愈多檢視，因為這項作法被解釋為可能偏袒某些族裔。

全國有色人種協進會（NAACP）教育創新與研究主任托森（Ivory Toldson）說：「最高法院既然取消了大學在招生過程考慮族裔的權力，他們就必須對所有招生方式進行檢視。因此，我認為，目前的趨勢正朝廢除傳承入學制的方向發展。」

以史丹福大學為例，在去年秋季入學的學生中，約有15%是該校校友或捐款人的子女。聖他克拉拉大學這一比例更高，為17.7%。南加大為14%。

史丹福大學大三華裔學生孫蘿拉（Laura Sun，音譯）認為，從客觀角度來看，「傳承入學」並不公平，因為這項政策無法深入了解申請學生的能力或興趣。孫蘿拉自己並非「傳承入學」受益人，但她認識一些受益於這項政策的同學。

史丹福大學未透露是否有修改招生政策的計畫，但負責對外事務的助理副校長莫斯托菲（Dee Mostofi）指出，在最高法院宣布裁決後，最近剛宣布辭職的校長泰西爾拉文（Marc Tessier-Lavigne）於6月29日發出一封信說：「本校教職員代表、招生辦公室和法律顧問，將根據裁決進行評估。」

聖他克拉拉大學媒體與內部通訊主任洛斯（Deborah Lohse）表示，申請人的「傳承身分」是他們整體招生審核中考慮的眾多標準之一，但所有被錄取的學生也必須符合其嚴格的學業和人學標準。

柏克萊加大法學院院長切莫林斯基（Erwin Chemerinsky）表示，教育部的調查將決定哈佛大學的「傳承」偏好是否、以及在多大程度上具有種族歧視的效應，如果他們確定哈佛大學這項政策具有歧視性，那麼，史丹福大學、聖他克拉拉大學和南加大也必須檢視，他們的「傳承入學」制是否同樣具有歧視性。

加州其他私立大學，包括加州理工學院（CalTech）、舊金山大學（University of San Francisco）和米爾斯學院（Mills College），表示他們沒有採取「傳承入學」制。