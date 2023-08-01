加州數位駕照試點 功能類實體可登機

未來手機可儲存數位駕照，加州正測試中。（DMV網頁）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，加州 汽車管理局（DMV ）目前正進行官方數位駕照 （digital driver's licenses）試點階段，功能與實體駕照非常類似，允許參與者購買有年齡限制的商品，且可用數位駕照在某些機場登機。

該部門7月底向FOX 40 News稱，目前已有1000多人參加這項測試計畫，且提供相關回饋意見。加州州長紐森（Gavin Newsom）日前談到這項測試中的試點計畫，DMV一位發言人說，車管局將在未來幾周內擴大該計畫，進行更廣泛規廣。

加州部分商店也參與這項縮寫為mDL的數位駕照試點計畫。DMV表示，只要商家企業擁有符合標準的數位身分證（digital IDs）閱讀器，將允許客戶購買需要年齡限制的商品，例如酒類等。

目前加州只有六個配備mDL閱讀器的零售店，其中五個位於沙加緬度（Sacramento），另一個位於洛杉磯。此外，聖荷西（San Jose）、舊金山（San Francisco）和洛杉磯機場，及其他26個機場的某些檢查站，也準備好接受新形式的身分證件。

然而，目前這些證件與蘋果錢包（Apple Wallet）等數位錢包並不兼容。相反的，試點計畫參與者只能通過加州DMV官方錢包應用程式DMV Wallet app取得數位駕照，但車管局稱，正努力將其他數位錢包供應商納入其中。