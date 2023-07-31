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占地24.1萬平方呎 Costco全球最大賣場 在弗瑞斯諾籌蓋

編譯胡立宗／綜合報導
弗瑞斯諾市新好市多（Costco）的規畫圖，市民在8月25日前都能提出意見。如依既定計畫興建，將成為好市多全球最大的賣場。（取自ABC）
弗瑞斯諾市新好市多（Costco）的規畫圖，市民在8月25日前都能提出意見。如依既定計畫興建，將成為好市多全球最大的賣場。（取自ABC）

好市多(Costco)上周向弗瑞斯諾市（Fresno）正式提交環境影響評估報告，計畫在市區西北部再蓋一間世界級的大賣場，占地將達24萬1000平方呎，約等於四個美式足球場。提案書已經放到網上，市民在8月25前都能提交正反意見。

一般尺寸的好市多賣場占地約14萬6000平方呎，準備要新建的賣場，差不多等於剛在猶他州鹽湖城啟用的那家，但是弗瑞斯諾市的新據點還會更大上6000平方呎，將成為好市多全球最大的賣場。

弗瑞斯諾市本來的好市多位在Shaw與 99公路交會點，新的據點除了提供現場購物，還將做為電子購物的交貨中心。另外，也將設置32座加油幫浦，供會員自助加油，還附設自助洗車。

不過，這麼大規模的賣場進駐，附近居民可有點擔心，Kati Pitts接受ABC訪問時說，附近的小孩都是走路上下課，大賣場進駐帶來的車流與犯罪相當令人擔憂。

但是，舊賣場的會員則相當開心，Borhan Saleh說，好市多的每件東西他都喜歡，他們絕對歡迎，而且愈大愈好，因為地方愈大商品愈齊全，家裡、店裡的東西都能買到。

好市多 足球 猶他州

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