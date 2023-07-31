一分鐘看加州／解決水資源和野火問題 海狸翻紅

隨著氣候變遷愈形嚴重，科學家開始認為海貍的生活習性可能有助於生態平衡發展。（美聯社）

海狸過去經常被視為不受歡迎的動物，因為 海狸咬斷的樹枝灌木經常阻斷溪流，帶來洪患，然而隨著氣候變遷 愈形嚴重，科學家開始認為 海狸的生活習性可能有助於生態平衡發展。

專家指出，海狸的生活習性有助於形成生態繁茂的棲息環境，引進更多不同生物，加強地下水儲存，防止森林野火爆發，因此加州 州府專家最近已對 海狸另眼相看。

加州州府上個月推出新政策，鼓勵民眾申請獵殺海狸許可之前，採取其他辦法，如改善河川水流狀況，或者替樹木加設保護裝備，防止海狸咬斷。加州環境專家亦設法將海狸遷移到其他地區，讓其發揮保護生態環境的功能。

加州魚獵與野生動物局 (California’s Department of Fish and Wildlife) 恢復海狸計畫經理庫克 (Valerie Cook) 表示，民眾對海狸觀感起了基本的改變，認為海狸會促進生態平衡發展，而非只是一種惹人嫌的動物。

美西各州如華盛頓州已採用變更海狸棲息地政策。庫克指出，加州過去應付海狸生活習性產生的問題，採取各種不同措施，如獵捕海狸，頒發海狸獵殺許可，結果造成加州海狸數量大減。目前加州海狸主要集中在加州北部與中谷地區。

加州目前海狸真正數量多少？目前仍不得而知。不過州府相關單位每年發出數百件獵殺海狸許可給申請民眾。根據加州魚類與野生動物局，北美洲過去曾有1億至2億隻海狸，現在只剩下約1000萬至1500萬隻。

西方藝術與生態中心主任倫德奎斯特 (Kate Lundquist) 表示，加州改變處理海狸政策，加州濕地海狸數量可望成長。她認為，過去幾年連年乾旱，森林野火四起，這種生態變化，可能是州府轉變對海狸態度的主因之一。

海狸是群居動物，以家庭為生活單位，經常在其棲息地區築建攔水的小水壩，形成小池塘。專家指出，這些海狸修築的小池塘可以減緩水流，有利地下水儲存。加州海峽群島州大 (California State University, Channel Islands) 環境科學管理教授輝爾費斯 (Emily Fairfax) 指出，加州最近年間地下水存量短缺，此乃野火四起的主因之一。

加州州府仍將繼續發放海狸獵殺許可給合格申請人，不過州府官員表示，希望民眾申請獵殺許可前，先設法考慮其他保護水流暢通方式。