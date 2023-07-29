因應不景氣 別急著預支401(k)

提領401(k)救急，專家建議最好不要。（本報資料照片）

FOX指出，許多人在當前的經濟環境下，可能會想預先提領401(k)退休給付，或是向401(k)借款，但是理財專家建議，動用401(k)最好列為萬不得已時的最後選項，先考慮房屋抵押貸款 、個人信貸，或債務整合更好。

Transamerica Center for Retirement Studies對5700名勞工的調查發現，30%已經向退休基金借了款，21%提前領了退休金 或急難提領（hardship withdrawal）。但是59歲又6個月之前提領退休金，會有10%的「罰款」，急難提領必須具備一定資格，如傷病或避免住房被法拍與遭驅逐等等。

有些人選擇向401(k)借款，因為利率只比基準利率高個1至2個百分點，遠低於信用卡欠款的年利20%。但是動到401(k)本金的救急方法都會留下後患。舉例來說，當你從401(k)領了或借了5000元，你的401(k)本金就會減少。

當S&P 500指數每年平均成長14.5%的時候，現在的5000元，經過20年的複利計算後，等於未來6萬8717元的損失。因此專家建議，先試試其他方法，例如房屋抵押貸款（Home Equity Line of Credit），或是個人信貸與債務整合。

但是，房屋抵押貸款的風險是，萬一欠款，你的房屋就會遭到扣押。債務整合則是把多筆債務整合到同一家銀行，每個月只要給付一筆還款就好。至於學貸可能恢復的擔憂，FOX指出，剛通過的Secure 2.0 Act可以讓雇主代墊401(k)。