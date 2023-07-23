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調查：加州亞裔生最愛聖地牙哥加大 柏克萊、爾灣分居二、三

編譯廖宜怡／綜合報導
聖地牙哥加大是2021/2022學年度加州亞裔學生入學人數最多的大學。（Getty Images）
聖地牙哥加大是2021/2022學年度加州亞裔學生入學人數最多的大學。（Getty Images）

為了了解加州2021/2022學年度四年制大學的入學情形，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）分析了四個占加州大學入學人數共84%的主要族裔學生之間的入學差異，這四個族裔是亞裔、白人、非裔和西語裔。

為了確保只分析居住在加州的大學新生，紀事報排除了專門提供遠距教學和大部分學生居住在外州的學校，同時也排除了沒有提供四年制學位的社區大學，篩選出約180所大學和學院，其中30多所是公立的加大和州大（CSU），其餘150所是私立大學，算出每所大學各族裔新生在加州該族裔所有大學新生中所占的比例。

分析發現，加大是加州最多亞裔和白人學生選擇入學的學校，但加大中只有一所分校擠進非裔學生入學率前十名，西語裔學生入學率前十名的學校則沒有任何加大。

聖地牙哥加大（UC San Diego）是加州亞裔學生入學比率最高的大學，為6.6%，也就是說，加州所有統計範圍內的大學亞裔新生中，6.6%選擇聖地牙哥加大，該校2021/2022學年度共有1萬1200名學生入學，錄取率為34%。而柏克萊加大也是6.6%，被該媒體排第二位，爾灣加大6.4%排第三。最受白人青睞的大學是聖路易奧比斯波理工州大（Cal Poly San Luis Obispo），錄取率是州大中最低，為33%。

在聯邦最高法院禁止大學招生採取平權法（affirmative action）後，預料美國頂尖大學的非裔和西語裔學生入學人數將有所減少。

在加州，聯邦最高法院這項裁決，適用於像錄取率僅4%的史丹福大學和加州理工學院（California Institute of Technology）等私立名校，但不影響公立的加大（UC），因為加州早在25年前就已禁止公家機關使用考量族裔的平權法。儘管如此，受許多學生青睞的加大，仍然是大家討論的焦點。

數據顯示，加州最多非裔和西語裔學生的大學，通常是高錄取率的學校。非裔學生入學率最高的是沙加緬度州大（CSU Sacramento），西語裔學生入學率最高的是北嶺州大（CSU Northridge），這兩所大學幾乎錄取了所有申請的學生。

在受平權法廢除影響的私立大學方面，史丹福大學在非裔學生入學比率排中僅排第21，在西語裔學生入學率中排名第39。全美最頂尖的工程學院之一加州理工學院，錄取率只有4%，沒有出現在最受非裔或西語裔學生歡迎的頭70名大學當中，但在亞裔學生入學率中排名第51。

加州四年制大學亞裔入學率 資料來源：舊金山紀事報
加州四年制大學亞裔入學率 資料來源：舊金山紀事報

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