搶范士丹位子 波特民調暫領先謝安達

籌款報告與選民民調顯示，謝安達目前籌得資金最多，波特民意領先，芭芭李具威脅性。圖為波特。（美聯社）

針對范士丹（Dianne Feinstein）聯邦參院席位之爭的最新籌款報告顯示，聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）籌得的競選資金不斷增加。不過，最近的民調 發現，他的選民支持度並沒有明顯上升，人氣在一項民調中落後主要競爭對手聯邦眾議員波特 （Katie Porter）。

代表南加州 布班克（Burbank）地區的謝安達，在今年第二季度中籌得了820萬元競選資金，已使用330萬元，競選帳戶餘額還有2900萬元。代表南加州爾灣（Irvine）地區的波特，第二季度籌得310萬元，已使用220萬，帳戶還有1040萬元。代表北加州屋崙（Oakland）地區的芭芭李（Barbara Lee）選民支持度目前排名第三，她於第二季度籌得100萬元，已使用87萬5000元，競選資金還有140萬元。

籌款報告與選民民調顯示，謝安達目前籌得資金最多，波特民意領先，芭芭李具威脅性。圖為謝安達。（美聯社）

籌款報告與選民民調顯示，謝安達目前籌得資金最多，波特民意領先，芭芭李具威脅性。圖為芭芭拉李。（美聯社）

除了上述三位國會議員，還有其他七位民主黨人士加入這場選戰，包括前谷歌高層瑞斯（Lexi Reese）。瑞斯在6月15日宣布參選後，已籌得110萬元。

在共和黨參選人方面，目前以律師厄利（Eric Early）籌得的資金最多，共20萬1000元。

聖地牙哥加大政治學教授庫瑟（Thad Kousser）說：「謝安達加快了他的籌款速度，波特則是在宣布參選後放慢了籌款速度。新籌款數據對波特來說，是一個很大的警訊，讓人擔心她在資金方面會不敵謝安達。」

不過，庫瑟表示，籌款並非全部，民調支持度也同樣重要。庫瑟說：「他的兩名頭號對手在民調中的聲勢已追上他，甚至超越他。對於那些認為僅憑籌款就能決定勝負的人來說，這也是一大警訊。」

上周，有多項新獨立民調結果出爐。加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）的民調顯示，波特目前以19%的支持率領先，謝安達13%，芭芭拉李13%。但重要的是，民調發現，只有6%的人還未決定要投票給誰。

艾默生學院（Emerson College）的民調結果也沒有比較振奮人心。這項民調顯示，謝安達和波特的支持率分別為15%和14%，難分軒輊。

庫瑟表示，由於競選活動仍處於早期階段，大部分選民還不是很關心。因此，籌款成績是目前衡量參選人生存能力的主要指標。庫瑟認為，可能要等到冬季，這場選戰才會進入高潮。