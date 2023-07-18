青年「擁房率最低」7都會區 都在加州

美國年輕人擁房率最低的前七名都會區都在加州。（Getty Images）

聖荷西信使報（Mercury News）對2021年人口普查數據進行分析後發現，美國25歲到34歲的年輕人擁房率最低的七個主要都會區都在加州 ，而且這個現象造成的連鎖反應，將對加州人產生深遠的影響。

分析數據顯示，洛杉磯-長灘-安納罕（Los Angeles-Long Beach-Anaheim）是美國25歲到34歲年輕人擁房率最低的都會區，只有19.9%。排名第二到第七的都會區依序是：

— 聖塔瑪麗亞-聖塔芭芭拉（Santa Maria-Santa Barbara），19.9%；

— 聖他克魯茲-華森維爾（Santa Cruz-Watsonville），22.5%；

— 聖荷西-桑尼維爾-聖他克拉拉（San Jose-Sunnyvale-Santa Clara），22.8%；

— 沙林納斯（Salinas），23.3%；

— 舊金山 -屋崙-海沃（San Francisco-Oakland-Hayward），23.4%；

— 聖地牙哥-卡爾斯巴德（San Diego-Carlsbad），23.8%。

相比之下，密西根州門羅（Monroe）是美國年輕人擁房率最高的都會區，為70.8%，馬里蘭州巴爾的摩-哥倫比亞-陶森（Baltimore-Columbia-Towson）為42.9%，科羅拉多州丹佛-奧羅拉-雷克伍德（Denver-Aurora-Lakewood）為39.7%。

專家表示，儘管年輕人擁房率下降是全國趨勢，但加州的情況特別糟糕。柏克萊加大 特納住房創新中心（Terner Center for Housing Innovation）最近發表的一項研究發現，美國大部分居民到35歲時已經擁有自己的房屋，但許多加州人到49歲時才擁有自己的房屋。

專家指出，學貸危機和結婚年齡愈來愈晚，是美國年輕人擁房率下降的主要原因。不過，加州年輕人擁房率低的原因並不出人意料。

柏克萊加大可負擔住房與都會政策中心（Affordable Housing and Urban Policy）教授雷德（Carolina Reid）說：「加州與美國其他地區的差異，實際上是由負擔能力危機造成的。如果一個人用35%、40%、甚至50%的收入付租金，那麼，要存錢買房真的非常困難。」

擁房率高低不僅僅是年齡和地區的問題，族裔也是一個重要因素。以阿拉米達縣為例，2021年，亞裔的擁房率為63.89%，白人為62.16%，遠高於西語裔的39.9%和非裔的31.32%。由於加州年輕的千禧世代和Z世代人口以非白人較多，他們買房可能比較困難，從加劇了年輕人的住房危機。

專家表示，加州年輕人的低擁房率可能影響各個年齡層的加州人。如果沒有擁有房屋，許多年輕人比較容易搬離加州，導致人口老齡化。從2012年到2022年，舊金山灣區所有縣的老齡化速度都快過全美平均，意味著繳納所得稅和從事醫療護理工作的年輕人也愈來愈少。