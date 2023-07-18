我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

青年「擁房率最低」7都會區 都在加州

編譯廖宜怡／綜合報導
美國年輕人擁房率最低的前七名都會區都在加州。（Getty Images）
美國年輕人擁房率最低的前七名都會區都在加州。（Getty Images）

聖荷西信使報（Mercury News）對2021年人口普查數據進行分析後發現，美國25歲到34歲的年輕人擁房率最低的七個主要都會區都在加州，而且這個現象造成的連鎖反應，將對加州人產生深遠的影響。

分析數據顯示，洛杉磯-長灘-安納罕（Los Angeles-Long Beach-Anaheim）是美國25歲到34歲年輕人擁房率最低的都會區，只有19.9%。排名第二到第七的都會區依序是：

— 聖塔瑪麗亞-聖塔芭芭拉（Santa Maria-Santa Barbara），19.9%；

— 聖他克魯茲-華森維爾（Santa Cruz-Watsonville），22.5%；

— 聖荷西-桑尼維爾-聖他克拉拉（San Jose-Sunnyvale-Santa Clara），22.8%；

— 沙林納斯（Salinas），23.3%；

舊金山-屋崙-海沃（San Francisco-Oakland-Hayward），23.4%；

— 聖地牙哥-卡爾斯巴德（San Diego-Carlsbad），23.8%。

相比之下，密西根州門羅（Monroe）是美國年輕人擁房率最高的都會區，為70.8%，馬里蘭州巴爾的摩-哥倫比亞-陶森（Baltimore-Columbia-Towson）為42.9%，科羅拉多州丹佛-奧羅拉-雷克伍德（Denver-Aurora-Lakewood）為39.7%。

專家表示，儘管年輕人擁房率下降是全國趨勢，但加州的情況特別糟糕。柏克萊加大特納住房創新中心（Terner Center for Housing Innovation）最近發表的一項研究發現，美國大部分居民到35歲時已經擁有自己的房屋，但許多加州人到49歲時才擁有自己的房屋。

專家指出，學貸危機和結婚年齡愈來愈晚，是美國年輕人擁房率下降的主要原因。不過，加州年輕人擁房率低的原因並不出人意料。

柏克萊加大可負擔住房與都會政策中心（Affordable Housing and Urban Policy）教授雷德（Carolina Reid）說：「加州與美國其他地區的差異，實際上是由負擔能力危機造成的。如果一個人用35%、40%、甚至50%的收入付租金，那麼，要存錢買房真的非常困難。」

擁房率高低不僅僅是年齡和地區的問題，族裔也是一個重要因素。以阿拉米達縣為例，2021年，亞裔的擁房率為63.89%，白人為62.16%，遠高於西語裔的39.9%和非裔的31.32%。由於加州年輕的千禧世代和Z世代人口以非白人較多，他們買房可能比較困難，從加劇了年輕人的住房危機。

專家表示，加州年輕人的低擁房率可能影響各個年齡層的加州人。如果沒有擁有房屋，許多年輕人比較容易搬離加州，導致人口老齡化。從2012年到2022年，舊金山灣區所有縣的老齡化速度都快過全美平均，意味著繳納所得稅和從事醫療護理工作的年輕人也愈來愈少。

加州 柏克萊加大 舊金山

上一則

山火蔓延 優勝美地空汙危險級

下一則

亞市盜案頻傳 華商受害 汽車催化轉換器也常被偷

延伸閱讀

台父子流落南灣遊民收容所 感謝各界捐款展開新人生

台父子流落南灣遊民收容所 感謝各界捐款展開新人生
南灣酷熱 義工為遊民送水解暑

南灣酷熱 義工為遊民送水解暑
原聲合唱團聖荷西表演中心、史大教堂獻唱

原聲合唱團聖荷西表演中心、史大教堂獻唱
陳佳8•6 個人演唱會聖荷西California Theatre隆重舉行

陳佳8•6 個人演唱會聖荷西California Theatre隆重舉行
台灣原聲童聲合唱團 15日聖荷西獻唱

台灣原聲童聲合唱團 15日聖荷西獻唱
聖荷西人倫悲劇 男涉弒母被捕

聖荷西人倫悲劇 男涉弒母被捕

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）

在美台積太太 成立百人孕媽群

2023-07-13 02:20

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截