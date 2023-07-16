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加州新冠住院人數近歷史新低 疫情來首個未激增的夏天

編譯陳盈霖／綜合外電報導
衛生單位仍建議六歲以上者都應該接種一劑更新的輝瑞（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗。（美聯社）
衛生單位仍建議六歲以上者都應該接種一劑更新的輝瑞（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗。（美聯社）

新冠肺炎流行期間，住院人數已被證明是疫情傳播指標，近期加州新冠肺炎住院人數接近歷史新低，可說是疫情以來，第一個疫情並未激增的夏季。然此情況是否能維持整個夏季，目前尚難斷定。

洛杉磯時報報導，全國範圍內，每周住院下降率趨於平穩，但某些地區的住院率卻有增加趨勢，值得關注的地區包括南部和太平洋西北地區。東南部6月分每周新增住院率創歷史新低，但此後攀升12%。中南部如德州、路易斯安那、奧克拉荷馬、阿肯色和新墨西哥等州，近期住院率比歷史新低點上升7%，西北地區則上升10%。

舊金山加大傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，他懷疑某些地方可能有疫情增加跡象，「雖然增加率還不是很高，我們也真的不知道會增加多少。」

雖然住院率有所增加，但相較過去仍然很低。截至7月1日的一周，全國新增住院病例6220例，比前一周下降0.8%。在2022年1月15日的一周，第一波變種病毒Omicron流行期間，全國每周染疫住院人數創歷史新高，達15萬674人。

在加州，最近七天內新冠肺炎病毒陽性率為6.5%，高於一周前的4.6%。近期一周新增1181住院病例，創紀錄的高點是2021年1月9日當周的1萬6663人。洛縣染疫住院人數也降至歷史新低，根據該縣公共衛生部門，當地廢水中的新冠肺炎病毒濃度僅為去年冬季峰值的8%。

由於許多人接種疫苗，且曾感染過，新冠肺炎造成的威脅已不像過去那麼嚴重，專家們預計，不大可能再出現疫情早期那種峰值，然對年長者或本身有疾病的高風險群來說，制定預防計畫，接種新疫苗仍很重要。

官員指出，六歲以上者都應該接種一劑更新的輝瑞（Pfizer-BioNTech）或莫德納（Moderna）疫苗。醫生建議，避免與人接觸，隨身帶著口罩以便必要時配戴等都是防疫好主意。

此外，抗新冠肺炎藥物Paxlovid已獲得美國食品和藥物管理局（FDA）批准，高風險族群可與醫療健保單位討論，可在出國前服用或隨身攜帶。FDA指出，Paxlovid可顯著降低染疫者死亡比例。

新冠肺炎 疫情 疫苗

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