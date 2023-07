數據科學取代代數II 加大不同意

部分大學數學專業教授反對將數據科學課程等同於代數進階數學,認為這將讓在大學主修科學、科技、工程與數學專業的學生,在課程學習毫無準備。 加州州立大學系統學術委員會也提出相同擔憂。(Getty Images)

負責監督進入加州大學 入學資格必修高中課程的「加州大學招生與學校關係委員會」(Board of Admissions and Relations with Schools,簡稱BOARS)已改變立場、將不允許將數據科學(data science)作為代數II的替代課程要求。

委員會日前作出決定,但尚未向大眾或州教育 委員會宣布。委員會原定12日開會審議新K-12數學框架課程,其中包括高中數學指導方針。此一決定可能將對學生大學計畫產生重大影養,並促使州教育委員會在經過三年辯論與多次修正後,修改課程框架。

過去兩年,由加大代表組成的BOARS批准加州數百所高中開設的數據科學課程,有數萬名學生參加。其數學課程內容比代數II少,學生通常在幾何及代數I之後、學習代數II。

然而,多位大學數學專業教授向州委員會請願與評論表示,反對將數據科學課程等同於代數進階數學,認為這將讓在大學主修科學、科技、工程與數學專業的學生,在課程學習毫無準備。 加州州立大學系統學術委員會也提出相同擔憂,並於3月份決議指出,加州州立大學對高中入學要求缺乏控制。

原有課程框架指出,數據科學對吸引學生學習數學相當重要,尤其鼓勵那些對大學STEM專業不感興趣學生繼續學習包括統計學在內的定量課程。然而,挑戰在於加州並未對數據科學制定標準,部分學生可能學習數據科學課程,並認為可以此為微積分預備課程作好充分準備,包括高中高學習或大學進階數學課程。

洛杉磯加大 心理學教授、BOARS主席諾爾頓(Barbara Knowlton)談及將數據科學作為高等數學時表示,這種做法「是有問題的,因為數據科學沒有明確定義。BOARS將審查未來數據科學課程內容。」

根據加大系統招生主任吳尹韓美(Han Mi Yoon-Wu,音譯)日前發給加大各校區招生官員電郵透露,BOARS投票決定禁止數據科學進階課程替代代數II。BOARS將建立一個數學工作小組於今年秋天召開會議,討論「進階數學」(advanced math)定義並確定那些課程符合進階數學資格規定。

不過,加大發表聲明重申,有關數據科學課程與數學小組成立的持續討論,但並未提及BOARS委員會拒絕將數據科學作為代數II的決定。