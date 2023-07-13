數據科學取代代數II 加大不同意

部分大學數學專業教授反對將數據科學課程等同於代數進階數學，認為這將讓在大學主修科學、科技、工程與數學專業的學生，在課程學習毫無準備。 加州州立大學系統學術委員會也提出相同擔憂。(Getty Images)

負責監督進入加州大學 入學資格必修高中課程的「加州大學招生與學校關係委員會」（Board of Admissions and Relations with Schools，簡稱BOARS）已改變立場、將不允許將數據科學（data science）作為代數II的替代課程要求。

委員會日前作出決定，但尚未向大眾或州教育 委員會宣布。委員會原定12日開會審議新K-12數學框架課程，其中包括高中數學指導方針。此一決定可能將對學生大學計畫產生重大影養，並促使州教育委員會在經過三年辯論與多次修正後，修改課程框架。

過去兩年，由加大代表組成的BOARS批准加州數百所高中開設的數據科學課程，有數萬名學生參加。其數學課程內容比代數II少，學生通常在幾何及代數I之後、學習代數II。

然而，多位大學數學專業教授向州委員會請願與評論表示，反對將數據科學課程等同於代數進階數學，認為這將讓在大學主修科學、科技、工程與數學專業的學生，在課程學習毫無準備。 加州州立大學系統學術委員會也提出相同擔憂，並於3月份決議指出，加州州立大學對高中入學要求缺乏控制。

原有課程框架指出，數據科學對吸引學生學習數學相當重要，尤其鼓勵那些對大學STEM專業不感興趣學生繼續學習包括統計學在內的定量課程。然而，挑戰在於加州並未對數據科學制定標準，部分學生可能學習數據科學課程，並認為可以此為微積分預備課程作好充分準備，包括高中高學習或大學進階數學課程。

洛杉磯加大 心理學教授、BOARS主席諾爾頓（Barbara Knowlton）談及將數據科學作為高等數學時表示，這種做法「是有問題的，因為數據科學沒有明確定義。BOARS將審查未來數據科學課程內容。」

根據加大系統招生主任吳尹韓美（Han Mi Yoon-Wu，音譯）日前發給加大各校區招生官員電郵透露，BOARS投票決定禁止數據科學進階課程替代代數II。BOARS將建立一個數學工作小組於今年秋天召開會議，討論「進階數學」（advanced math）定義並確定那些課程符合進階數學資格規定。

不過，加大發表聲明重申，有關數據科學課程與數學小組成立的持續討論，但並未提及BOARS委員會拒絕將數據科學作為代數II的決定。