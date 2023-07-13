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調漲學費 加州州大9月決定

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州州大考慮從2024學年度起每年調漲學費6%。（Getty Images）
加州州大考慮從2024學年度起每年調漲學費6%。（Getty Images）

為了彌補15億元的預算赤字，並提高因入學率下降減少的收入，加州州立大學（California State University）計畫從明年起，每年調漲學費6%。

州大理事會11日討論了自2017年以來首次調漲學費的可能性，但要到9月才會做出最終決定。如果提案獲得批准，將從2024到2025學年度開始實施，並會在實施五年後進行評估。調漲學費後，學生第一年將必須多付342元學費。但60%領有奬學金、助學金或其他形式豁免學費的學生則不受影響。

支持者表示，這項措施對這個美國最可負擔的大學系統而言非常重要。不過，學生和教師則對這一看法提出批評，稱此舉將傷害加州連維持生計都有困難的學生和家庭。

聖荷西州大學生，也是州大學生會會長的崔瑟勒（Dominic Treseler）說：「學費漲幅這麼大，將不可避免延後學生的畢業時間，並將導致學生最終必須支付比入學時多出40%的學費，才有辦法畢業。學生不應該不公平承擔州大系統收入短缺的問題，特別是提案並未明確說明州大系統將如何開發其他收入來源。」

學費是州大的主要收入來源之一，每年6%的增幅將讓州大2024到2025學年度的收入增加到1億4800萬元，2028年到2029學年度將增加到8億4000萬元，收入的一部分將用於州大助學金計畫（State University Grant），提供低收入學庭學生經濟援助。

目前，州大是美國學費最低的大學系統之一。由於有加州政府的支援和當地經濟的蓬勃發展，州大過去十年來的學費一直保持穩定，只有在2011到2012學年度調漲了5%。

崔瑟勒指出，到2028年，提議的學費增長最終將超過佩爾助學金（Pell Grant）提供的上限。佩爾助學金目前提供的最高補助金額為6895元，到2028年，州大學費將漲至7682元。州大目前約有近一半的學生申請佩爾助學金。

理事會另外一項考慮因素是校園所在地的成本差異。以2023到2024學年度來說，聖荷西州大學雜費為7992元，校園住宿費約1萬8568元，聖地牙哥州大學雜費為8290元，校園住宿費約2萬1630元。

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