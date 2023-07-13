加州州大首任拉丁裔總校長 10月上任

加西亞（Mildred García）是首位拉丁裔被任命為全國最大、最多元化的加州州立大學總校長。（CSU）

加西亞（Mildred García）是首位拉丁裔被任命領導全國最大、最多元化的加州 州立大學系統的總校長。她目前擔任美國州立學院和大學協會 (AASCU) 主席，此前曾擔任加州州立大學富樂頓分校和加州州立大學多明格斯山分校的校長。

加西亞說：「加州州立大學是加州和整體國家變革及向上流動的強大引擎，支持學生實現他們的教育、職業和個人願望。」「我深感榮幸，期待提高學生成績，縮小公平差距，並繼續推動加州的經濟繁榮。」加西亞將於2023年10月1日起開始擔任加州州立大學總校長。

自2018年擔任AASCU主席以來，加西亞一直大力提倡公立高等教育，致力於代表350所學院和大學影響聯邦政策和法規。她於2012年至2018年擔任加州州立大學富勒頓分校校長，在畢業率方面取得卓越的進步，並承諾將慈善捐贈提高近兩倍。2007年至2012年擔任加州州立大學多明格斯山分校校長，幫助提高新生和轉學生的保留率，消除結構性赤字，並成為加州州立大學第一位拉丁裔校長。

「加西亞博士是一位技能精湛、充滿活力和原則性的領導者，在她的職業生涯中，一直支持學生成功，尤其是弱勢社區的學生」。加州州立大學理事會主席鄺郁美（Wenda Fong）說。加西亞曾榮獲無數獎項，被前總統歐巴馬任命為多個顧問委員會的成員，並被美國教育部 長任命為學生成功評估委員會的成員。

波多黎各裔的加西亞在紐約長大，是家族中第一個獲得學位的人，她獲得了紐約市 社區學院的副學士學位、伯納德．巴魯克學院的商業教育學士學位和紐約大學的商業教育碩士學位。在哥倫比亞大學師範學院取得高等教育管理碩士和博士學位。