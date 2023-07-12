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販賣兒童列重罪 遭加州議會否決 共和黨：無意保護加州人

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州眾議會公共安全委員會（California Assembly committee on public safety）11日否決一項增加人口販運指控的SB 14法案。（取自KCRA記者Ashley Zavala推特）
加州眾議會公共安全委員會（California Assembly committee on public safety）11日否決一項增加人口販運指控的SB 14法案。（取自KCRA記者Ashley Zavala推特）

加州眾議會公共安全委員會（California Assembly committee on public safety）11日否決一項增加人口販運指控的SB 14法案。該法將把販賣兒童定為「嚴重重罪」。根據加州法律目前定義的嚴重重罪指控，包括謀殺、強姦及其他可能被判處死刑或終身監禁的罪行。

FOX電視台報導，該法於5月14日在參議會兩黨支持下獲得一致通過。如今將被重新考慮，這意味著州議會明年將再次審議該法。

「太可怕了」當受害人在議會講台上抽泣時，有人大喊。加州共和黨主席的帕特森（Jessica Patterson）表示，「當你為人口販運者帶來勝利時，你知道自己站在錯誤的一方。委員會的民主黨人證明他們無意保護加州人生命，更不用說保護無辜兒童免受人類恐怖的侵害了。」加州眾議會共和黨領袖加拉格爾（James Gallagher）也表示，民主黨人再一次以犧牲受害者為代價。

根據當地新聞報導，該委員會沒有民主黨人投票支持該法。共和黨眾議員拉基（Tom Lackey）投下贊成票，另一位共和黨委員會副主席阿拉尼（Juan Alanis）當時走出會議室處理其他事務後再返回投票。

與此同時，佛羅里達州總檢察長穆迪（Ashley Moody）要求Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）解釋Meta平台上大量人口販運事件，此前一份令人毛骨悚然的報告，顯示戀童廦者正利用「元宇宙」（Metaverse）對兒童進行剝削。

根據2022年聯邦人口販運報告，臉書（Facebook）是2019年至2022年招募人口販運受害者首選平台，該報告還發現53%人口販運者利用網際網路招攬商業性交易買家。

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