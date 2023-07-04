我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

豬欄新規恐致漲價 7月前屠宰允販售

編譯侯乃云 / 綜合報導
加州通過法律，豬肉業者此後不得將種豬飼養於母豬欄內。(Pixels: Mark Stebnicki)
加州通過法律，豬肉業者此後不得將種豬飼養於母豬欄內。(Pixels: Mark Stebnicki)

加州訂7月1日起，養豬業者不能將豬困於使牠們無法站立或者翻身的圍欄中，這項法律因擔心導致豬肉價格飆漲和短缺而延宕。加州政府最近同意，7月1日前屠宰的豬肉，即使不符新規，也可在今年剩下的時間在市場和餐館銷售，讓農民和零售商有更多時間進行調整。

肉品公司尼曼牧場(Niman Ranch)的總經理Chris Oliviero在聲明中表示，新法造成市場的不穩定和混亂，同時懲罰小農和那些遵守法律的公司。部分新法的支持者，也意識到允許繼續販售7月1日前屠宰、不合新法規定的豬肉，有其意義。帶領「美國人道協會」(Humane Society of the United States) 發起通過該法律運動的Josh Balk表示，製造商、零售業者和餐館將有更多的時間進行調整，可以減少出現供應短缺的問題。

愛荷華州國家豬肉生產者委員會的律師Michael Formica表示，製造商認為，為遵守規定而改造豬舍的成本高昂，基本營運開銷就需500萬至1,500萬美元；更大的空間也意味著更高的供暖和維護成本。

為了符合新法，以便把豬肉賣到加州，農民需要採取席林(Jared Schilling)的經營模式，席林與他的兄弟姐妹一起將位於伊利諾州的豬欄經營方式移轉至集體飼養模式。他們認為，給動物額外的空間更人道，但如果沒有豬欄，飼養的豬有時會互相爭鬥，飼主必須以新科技來追蹤每隻動物，並找出防止打鬥的方法。

該農場現在有母豬約3,600頭。該公司每年向柯曼自然食品(Coleman Natural Foods)出售8萬頭食用豬，柯曼自然食品是一家總部位於科羅拉多州的全國肉類經銷商，自2018年以來只銷售散裝豬肉。席林說，科曼多付給他大約5%到10%的錢，足以涵蓋更新豬舍的開銷。他們決定將動物飼養在更大的圍欄中，帶來更輕鬆的運作模式。

加州零售商協會首席執行官Ronald Fong表示，加州有的零售商短期內不會受到太大影響，但有些零售商可能就要忙於應付。例如培根零售商可以保持充足的庫存，因為它可以冷凍。但新鮮產品可能供應短缺。Fong說，豬排、腰內肉、烤豬肉都是新鮮生肉，不是冷凍的，可以預見這些產品會在某種程度上受到影響。

加州 零售商 零售業

上一則

南加旅館談判團隊提對案 首年時薪增2.5元

下一則

400萬加州人欠學貸 平均負債3.8萬

延伸閱讀

不讓道送葬車隊 加州初犯可罰100元

不讓道送葬車隊 加州初犯可罰100元
禁大學「平權招生」後 「族裔中立」能接棒？

禁大學「平權招生」後 「族裔中立」能接棒？
謝安達訪世界日報 強調反仇恨犯罪

謝安達訪世界日報 強調反仇恨犯罪
加州汽油稅 7月1日起調升

加州汽油稅 7月1日起調升
聯邦撥款數十億阻野火 林務局說不夠

聯邦撥款數十億阻野火 林務局說不夠
野火消防員自動調薪法案 拚過關

野火消防員自動調薪法案 拚過關

熱門新聞

6月4日晚，一位自稱從上海走線來美國的中年女子敲開蒙市居民毛女士的房門，並表示希望住進毛女士家。（素材源自Pixabay, 記者子為製圖）

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

2023-07-02 18:31
楊女士的三件Zara襯衫和T恤賣了30美元。（受訪者提供）

舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便

2023-06-30 22:31
一名家住洛杉磯的研究生在上學期間每周乘坐飛機在洛杉磯和舊金山之間往返三次上課，從未缺席過一堂課。（記者趙健/攝影）

省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課

2023-06-29 16:30
好市多售賣的29.99元的「煙火」。（王先生提供）

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

2023-06-25 15:19
一名來自台灣的男遊客與妻子在洛杉磯環球影城遊玩期間發生爭執。圖為洛杉磯環球影城（取材自環球影城臉書）

只是開玩笑？台男在LA環球影城與妻子起爭執被捕

2023-06-26 20:20
在小東京地，兩名攜帶武器的嫌犯，在被警方追捕的過程中逃入商區，引起了商區內路人的恐慌。（壽司店監控）

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

2023-07-02 15:15

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往