豬欄新規恐致漲價 7月前屠宰允販售

加州通過法律，豬肉業者此後不得將種豬飼養於母豬欄內。(Pixels: Mark Stebnicki)

加州 訂7月1日起，養豬業者不能將豬困於使牠們無法站立或者翻身的圍欄中，這項法律因擔心導致豬肉價格飆漲和短缺而延宕。加州政府最近同意，7月1日前屠宰的豬肉，即使不符新規，也可在今年剩下的時間在市場和餐館銷售，讓農民和零售商 有更多時間進行調整。

肉品公司尼曼牧場(Niman Ranch)的總經理Chris Oliviero在聲明中表示，新法造成市場的不穩定和混亂，同時懲罰小農和那些遵守法律的公司。部分新法的支持者，也意識到允許繼續販售7月1日前屠宰、不合新法規定的豬肉，有其意義。帶領「美國人道協會」(Humane Society of the United States) 發起通過該法律運動的Josh Balk表示，製造商、零售業 者和餐館將有更多的時間進行調整，可以減少出現供應短缺的問題。

愛荷華州國家豬肉生產者委員會的律師Michael Formica表示，製造商認為，為遵守規定而改造豬舍的成本高昂，基本營運開銷就需500萬至1,500萬美元；更大的空間也意味著更高的供暖和維護成本。

為了符合新法，以便把豬肉賣到加州，農民需要採取席林(Jared Schilling)的經營模式，席林與他的兄弟姐妹一起將位於伊利諾州的豬欄經營方式移轉至集體飼養模式。他們認為，給動物額外的空間更人道，但如果沒有豬欄，飼養的豬有時會互相爭鬥，飼主必須以新科技來追蹤每隻動物，並找出防止打鬥的方法。

該農場現在有母豬約3,600頭。該公司每年向柯曼自然食品(Coleman Natural Foods)出售8萬頭食用豬，柯曼自然食品是一家總部位於科羅拉多州的全國肉類經銷商，自2018年以來只銷售散裝豬肉。席林說，科曼多付給他大約5%到10%的錢，足以涵蓋更新豬舍的開銷。他們決定將動物飼養在更大的圍欄中，帶來更輕鬆的運作模式。

加州零售商協會首席執行官Ronald Fong表示，加州有的零售商短期內不會受到太大影響，但有些零售商可能就要忙於應付。例如培根零售商可以保持充足的庫存，因為它可以冷凍。但新鮮產品可能供應短缺。Fong說，豬排、腰內肉、烤豬肉都是新鮮生肉，不是冷凍的，可以預見這些產品會在某種程度上受到影響。