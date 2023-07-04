解決赤字 加州州大擬漲學費6%

加州州大計畫從2024-25學年起，每年增收學生6%學費，包括本科生與研究生在內。（本報檔案照）

擁有23個校區的加州 州立大學系統（CSU）計畫從2024-25學年起，每年增收學生6%學費，包括本科生與研究生在內。就本科生而言，2024-25學年必須多繳342元學費。加州州大系統學生約有60%享有財務補助，這些學生沒有受到學費調漲影響。

加州州大董事會訂11日會議中討論此項學費調漲計畫。根據當日議程，董事會當天將決定是否今年9月間投票 表決學費調漲。董事會亦可將投票表決日期延期，或者延期投票。

加州州大過去11年間僅將學費調漲過一次。如真的採行學費調漲，將造成重大改變，因為每年調漲6%並沒有期限。根據目前提案，加州州大系統可於連續調漲學費五年之後，再進行深入評估。如採行連續五年調漲，2024-25學年學費將為6084元，2028-29學年經過五年調漲後，將高達7682元。

加州州大當局表示，目前州大收支差距高達15億元，增收學費是唯一根本解決學校預算赤字辦法。如此一來，教師收入、學生輔導補助與其他教育費用來源才有著落。州大當局深悉情況嚴重性，已特別開闢網站，提出學費調漲計畫，同時要求學生、家長回饋。

雖然情況巧合，加州州大提出調漲學費，恰好發生於聯邦最高法院駁回拜登 總統免除學生貸款命令之際。拜登發表的行政命令，許多學生可獲得免除高達2萬元學貸，受惠者高達千萬人，其中包括370萬加州人。

如調漲學費全案通過，加州州大於調漲後第一年間，即可增加1億4800萬元收入，第五年時將可增收8億4000萬元收入。加州州大當局表示，學校總收入33%將撥為低收入學生財務補助，即一般所謂加州州大補助金 (State University Grant)。

加州州大體系主管表示，學費是學校經費收入唯一可靠來源。州大體系過去仰賴州府補助。加州州府補助近年大幅減少，1990年代州府補助州大80%經費，然而2022-23學年僅提供州大60%經費補助。

州長紐森曾承諾，五年內每年增加州大5%經費補助。紐森過去兩年間履行他的承諾，然而州府在目前面臨預算經費赤字情況下，是否會繼續履行承諾仍無法確知。此外，加州州大體系主管表示，即使連續五年增加5%學校經費補助，全部金額也才13億元，無法補足學校需求。