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出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

貸款利率居高不下 房價仍續漲

編譯胡立宗／綜合報導
房貸利率居高不下，加州房價仍然持續攀高。（報系資料照片）
房貸利率居高不下，加州房價仍然持續攀高。（報系資料照片）

國會討論舉債上限之際，房貸利率一度攀高，目前維持在年利率6%，雖然聯準會（Fed）年內還會升息兩次，但是加州房價還是只漲不跌，5月的獨棟屋中位價連四漲後，已經來到83萬6110元，較4月高了2萬5000元，也比2月多了10萬元。

加州地產經紀協會（California Association of Realtors）公布的其他數據還包括，灣區中位價來到130萬元，中加濱海也要100萬元，南加80萬元，極北算是最便宜的，中位價為38萬元。

不過，比起2022年5月的歷史高峰，現在的房價還算可以。當時加州獨棟屋的中位價在89萬3200元，2023年5月則為83萬6110元。南加的歷史高點在84萬5000元，目前為80萬元。洛杉磯都會區歷史高點在80萬5000元，目前為76萬5000元，舊金山灣區高點是146萬5000元，目前為130萬元。

此外，已經開始斡旋的房屋數量5月也開始回升，3、4月均為下跌。地產經紀協會的資深分析師Oscar Wei指出，擺在眼前的現實就是，房貸利率不可能再回到3%，3.5%也不可能，所以當買家看到利率稍降就會出手。就算未來的利率只升不降，但是基於住房需求的剛性需求依然存在，供給量不會增加就是房價上漲的最大因素。

利率 加州 房價

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