車管局納駕駛為選民 2議員推自動登記制

加州議員推動DMV自動將駕駛人登記為選舉人，預計因此增加的登記選民可達500萬人。（截自加州DMV官網）

加州 2018年就已實施「駕駛人自動登記制」（Motor Voter Program），只要合格選民在車管局 （DMV）辦理換照等業務時，都能順便要求加入自動登記為選舉人的方案。不過兩名民主黨籍的參議員計畫擴大上述方案，DMV可以自動將駕駛人登記為選舉人，民眾事後收到通知時再選擇退出，預計因此增加的登記選民可達500萬人。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）的調查發現，截至2022年5月，加州共有2190萬登記選民，占可以投票 者的82%。但是主動登記的選民泰半為白人、長者、學歷高、經濟好、有地方住，以及美國出生者。因此，參議員Caroline Menjivar與Monique Limón發起Senate Bill 846提案，透過車管局的自動登記制，增加有色人種、女性與其他弱勢群體的投票參與。

Monique Limón強調，加州本來就是選制改革的領導者，從自動登記制，到郵寄投票，為何不能在民眾向車管局申請換發駕照、更改住址時，自動登記為選民？目前，阿拉斯加、麻州、奧勒岡、科羅拉多、德拉瓦與華盛頓特區都已通過類似立法，加州的SB 846就是為了擴大選民基礎，消弭投票落差。