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美食樂園／多家美味餐廳 獲米其林指南推薦

編譯胡立宗／綜合報導
納帕縣的Auro。（取自米其林指南網站）
納帕縣的Auro。（取自米其林指南網站）

美食評鑑雜誌「米其林指南」2023年5、6月間又納入30多家灣區與南加的餐廳，其中獲得「新晉」（New）資格的餐廳，還有可能在7月18日在屋崙（Oakland）舉行的典禮中抱星而歸，或是在年底列入必比登推介（Bib Gourmand）成為價廉又好吃的代表。

灣區部分，5月共有19家餐廳入選，納帕（Napa）、舊金山、東灣（East Bay），聖荷西都有。

●Auro位於納帕，主打當代料理，主廚Rogelio Garcia展現風格明顯的加州風味，並如庖丁解牛般處理獨特食材，道道菜都顯露獨特風韻。

舊金山

●Anomaly SF也是當代風，特別之處在於由限時成為常駐餐廳，主廚Mike Lanham展現了創意十足的風格，佐以當季農產。

Aphotic主打海鮮。（取自米其林指南網站）
Aphotic主打海鮮。（取自米其林指南網站）

●Aphotic主打海鮮，主廚Peter Hemsley充分利用地理優勢，採購到特別的海產，並結合熟成與發酵技巧，凸顯食材特色。

●Copra屬於印度菜，主廚Srijith Gopinathan就像是一封來自印度的情書，為舊金山添加印度料理的元素。

HK Lounge Bistro停業四年後重新開張。（取自米其林指南網站）
HK Lounge Bistro停業四年後重新開張。（取自米其林指南網站）

●HK Lounge Bistro是中餐館，在火災停業四年後，2023年2月才重新回到SoMa區，各地中華料理5月就入選米其林指南。

●Rosemary & Pine主打當代風，主廚Dustin Falcon以義大利美式風格，精緻展現各種義大利料理的新風貌。

●Prik Hom是間泰國餐廳，命名本身就是泰文的辣醬，每一道菜都蘊含了泰式風格。

●Suragan的主廚Jongmoon Choi將朝鮮王朝的歷史元素帶進當代韓國料理。

●Friends Only Cuisine的特色是廚師發辦（omakase）的板前無菜單料理，經常能為食客帶來驚喜。

●Noodle in a Haystack的日式料理每天都引來座無虛席的人潮，特製的碗式料理，每一道都能帶來創意感。

東灣

●Bombera位於屋崙，風格為墨西哥料理，命名本身就是一段故事，Bombera是西班牙文的「火女」，而餐廳前身正是消防隊分局。

●Lion Dance Café是間新加坡風格的餐廳，號稱正宗、但絕非一成不變，每道菜都結合中菜與南洋風的特長。

Parche兼具哥倫比亞、非洲與黎巴嫩風格。（取自米其林指南網站）
Parche兼具哥倫比亞、非洲與黎巴嫩風格。（取自米其林指南網站）

●Parche是間哥倫比亞風的餐廳，菜色同時也兼具非洲與黎巴嫩風格。

●Pomet是加州風的代表，菜式皆源自於本地食材，海鮮、蔬果、乳酪都結合了加州菜的特色。

●Snail Bar的主廚Andres Giraldo Florez曾在幾間世界知名餐廳待過，以精準、風味獨特的料理聞名。

半島

●Breakwater Barbecue當然就是燒烤最為出名，搭配上啤酒，每個人都能吃個開懷。

●Kajiken（歌志軒）主打日式麵食，能以自家麵打動饕客的心。

聖荷西

●LeYou的菜式是衣索比亞風，位在聖荷西，老闆兼主廚Aida Taye能將各式異國料理帶給客人。

●Petiscos走葡萄牙風，進口食材帶來原汁原味的道地菜餚，海鮮與肉類都有特別體驗。

南加部分，5、6月皆有斬獲，洛杉磯、橙縣、聖地牙哥都有入選者。

洛杉磯縣

●Cento Pasta Bar主打義大利菜，主廚Avner Levi一手帶起整間餐廳，菜色都能呈現當代義式風格。

●Dunsmoor的美式菜餚帶有濃厚的南方風格，海鮮或肉品都能滿足饕客的心。

●Juliet是間法式餐廳，佳餚佐以美酒，食客都能不虛此行。

●Villa's Tacos的墨西哥風味濃厚，而且地點就在主廚的祖母家，招牌的塔可一口就能知道出自此地。

Cobi's結合泰式與馬來西亞風。（取自米其林指南網站）
Cobi's結合泰式與馬來西亞風。（取自米其林指南網站）

●Cobi's走亞洲風，結合泰式與馬來西亞風，在這裡能想得到的東南亞菜餚都有機會吃到。

●Dear Jane's的美式菜餚，走傳統與歐陸風，魚子醬是不可缺的角色。

橙縣

Kaori Sushi具備經典日式風味。（取自米其林指南網站）
Kaori Sushi具備經典日式風味。（取自米其林指南網站）

●Kaori Sushi應證了人不可貌相這句老話，乍看外貌與菜單時，沒來過的新客可能會「哼哼」一聲，但是真的入口時才能體會經典日式風味。

●Poppy & Seed位於安那罕，米其林評價員描述，夕陽下坐在店內吃著各式菜餚，應該就是人間樂事之一了吧。

Taira Sushi & Sake店如其名，充滿日式風格，雙主廚Ben Sato與Ayako Sato親手寫下他們對和食的熱愛，店裡當天的菜單都由他們凌晨才寫好。

Artifact at Mingei位在聖地牙哥，是間走國際風的餐廳，日式料理到泰式綠咖哩，中東烤肉串還有黎巴嫩的塔布勒沙拉都能吃到。

義大利 加州 舊金山

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