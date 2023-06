反紐森限制利潤 油商隱藏身分發動廣告戰

加州州長紐森曾規劃要求州議會通過議案,對石油公司增稅,以應對居高不下的汽油價格;之後因增稅立法不易,改為限制利潤。(美聯社)

加州 議會日前即將通過州長紐森 的一項提案之際,三個名稱看上去似乎與此事無關的團體對此提案發起了一場廣告閃電戰。該提案的主要內容是:允許州政府限制石油 公司的利潤 。

這三個非營利團體:加州人反對高額稅收組織(Californians Against Higher Taxes)、加州人爭取可負擔暨可靠能源組織(Californians for Affordable and Reliable Energy)以及加州人爭取能源獨立組織(Californians for Energy Independence ),透過社交媒體和電視刊出的廣告,猛烈攻擊紐森的這項提案。這些組織表示,進一步監管煉油廠,將使加州更加依賴進口石油,或增加消費者的汽油開支。他們並將該提案稱為「加文(Gavin,紐森州長的名字)汽油稅」 。

這些團體自稱是成千上萬加州納稅人和小商業者的聯盟。但是,根據相關文件,這些團體的真正組織者是石油公司和相關的貿易協會。三個團體的主導者是北灣聖拉菲市的律師盧卡斯(Steven Lucas),他曾和石油公司和相關貿易協會長期合作。

盧卡斯擔任上述三個團體中之兩個的首席財務官暨秘書,這兩個團體是:加州人爭取可負擔暨可靠能源組織、加州人爭取能源獨立組織。直到去年,盧卡斯還擔任另一個團體:加州人反對高額稅收組織的首席財務官暨秘書。盧卡斯沒有回覆媒體的訪採要求。

州議會討論紐森提案之時,石油行業在今年第一季度耗資940 萬美元,用於遊說及向公眾宣傳,主要集中在反對紐森的這項石油利潤提案。其中約 520 萬美元流向這三個團體。

州議會最終通過了紐森的提案,該案授予州能源監管機構對加州煉油廠利潤設定上限的權力,並設定金額。 他們還有權對超過利潤上限的公司處以罰款,並要求煉油廠披露有關其運營和價格的信息。

研究公關活動對氣候變化政策影響的新澤西州羅格斯大學副教授阿隆齊克 (Melissa Aronczyk )表示,石油公司在加州部署「人頭組織」時採用的策略並不新鮮,不同之處是環保團體更善於揭露這種手段。