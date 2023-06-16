走線客遭丟包 50民團致函加州檢察長 籲發U簽證

在美墨邊境等待審查的無證移民。（美聯社）

6月初，佛州 「遣送」兩批無證移民 到加州 ，引發加州鄉間法律協助基金會（California Rural Legal Assistance Foundation）等50個倡議團體的不滿，14日聯合致函加州檢察長邦塔（Rob Bonta），呼籲發放受害人的U簽證給這些被佛州「丟包」的移民。

佛州州長德桑提斯、德州州長艾伯特持續將無證移民送到加州的沙加緬度、洛杉磯等地，最早兩批為6月2日與5日飛抵沙加緬度的共42位無證客，其中包括八名孩童。在民間團體呼籲後，邦塔當天就已經要求佛州相關單位提供正式紀錄，包括送移民到加州的決定到底是如何做成的。

不過，邦塔初步的回應已經透露端倪，他稱之為「政治操作」，並將展開運送過程的調查，確認是否涉及刑事或民事責任。邦塔的正式聲明指出，加州必須瞭解行動背後的思路，而且費用很可能來自佛州公帑，這些（可疑的）決定與指示才會導致這些疑點重重的行動。他指出，蒐集到的資訊將能決定是否涉及違法，如果真是如此，加州將採取行動防止侵害人權的行為再度發生。

在佛州號稱為「移民自願運送計畫」（Voluntary Migrant Transport Program）的掩護下，承包商Vertol Systems Co.將移民送到沙加緬度天主教區（Catholic Diocese）後就揚長而去。一名移民說，對方聲稱會幫他們找到工作；另一人說駕駛說他們還會回來，但卻一去不回頭；一名婦女則說，如果答應去加州，移民法庭的開庭日就會更改。

加州鄉間法律協助基金會等已經提供移民必要法律協助，強調移民不是「麻煩」，而是（政府）不當作為的受害者，深陷政治角力因此無法獲得應有的保護。倡議團體已經呼籲加州檢察長協助發給U簽證，雖然不一定每個人都能拿到，但是拿到的人卻能獲得必要的保護。

【新聞辭典】U簽證

U非移民身分（U簽證）是為某些犯罪受害者而設立。這些受害者遭受了精神或身體虐待，並在調查或起訴犯罪活動方面對執法機構或政府員提供幫助。美國國會在2000年10月通過「販賣人口和暴力保護法」(Victims of Trafficking and Violence Protection Act)，包含「遭受虐待的移民婦女保護法」（Battered Immigrant Women's Protection Act），並創立U非移民簽證。該法案宗旨在加強執法機構對家庭暴力、性侵犯、人口走私等案件的調查和控罪能力，同时保護那些由於犯罪行為遭受嚴重精神或身體虐待，並願意協助執法機關調查或起訴犯罪活動的受害者。該法案還幫助執法機構提供犯罪受害者更好的服務。

（資料來源：聯邦公民與移民服務局）