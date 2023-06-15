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聖嬰報到 但今冬未必有豪雨

編譯廖宜怡／綜合報導
專家表示，儘管聖嬰現象已到來，但不代表一定會再出現多雨的冬季。（美聯社）
專家表示，儘管聖嬰現象已到來，但不代表一定會再出現多雨的冬季。（美聯社）

聖嬰現象（El Niño）已正式到來，這不禁讓加州人擔心，今年底是否會出現另一個豪雨成災的冬季。但專家表示，聖嬰現象並不一定會造成像1982-83年和1997-98年冬季那麼嚴重的傾盆大雨和洪水

氣象學家諾爾（Jan Null）說：「這是一個很大的誤解。」

儘管聖嬰現象通常會為加州帶來較潮濕的天氣，而反聖嬰現象（La Niña）通常會帶來較乾燥的天氣，但都不能保證這兩種相反的氣候模式，一定會產生哪些特定狀態。而且，個別年份經常會反其道而行，例如，剛過去的這個冬季仍處於反聖嬰現象中，卻為加州帶來破紀錄的雨雪。

諾爾說：「在典型的聖嬰現象雲圖上，我們會看到美國南部出現比正常時間潮濕的狀態，我稱之為『聖嬰劇本』。這是較常見的圖表，但並非都是如此。

灣區最潮濕的一些年份的確都有聖嬰現象出現，但是也有一些出現聖嬰現象的年份，降雨量只有平均程度，甚至低於平均。

例如，舊金山每年平均降雨量為22.89吋，在1982-83年、1997-98年和2015-16年出現強烈聖嬰現象時，這三個冬季的降雨量是過去70年來最高。而在剛過去的這個冬季，儘管仍處於反聖嬰現象中，舊金山的降雨量卻超過34吋。

不過，比較特別的是，在2015-16年冬季，雖然北加州降雨豐沛，南加州卻經歷了比正常更乾燥的情況。

美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）氣候預測中心科學家盧魯（Michelle L’Heureux）說：「聖嬰現象有如一個巨大的推進器，以特定方向推動大氣環流。」但她也表示，大氣中其他衝擊因素對天氣造成的影響，有時比聖嬰或反聖嬰現象更大。

氣候預測中心的最新預測稱，加州未來幾個月出現強烈聖嬰現象的可能性只有25%，今年11月、12月和明年1月為56%。

盧魯說：「回顧歷史，強烈的聖嬰現象往往會導致加州降雨增加，但重要的區別是，強烈的聖嬰現象並不一定意味著風暴會全面加劇。」

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