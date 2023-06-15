280州立公園 1/3遭冬季風暴破壞

中央海岸沿線公園受到冬季風暴打擊最為嚴重，光是聖他克魯茲縣海岸州立海灘公園(Seacliff State Beach)、估算就有1億200萬元損失。州府官員表示，許多修復工作已開始進行。(Getty Images)

根據州府紀錄顯示，加州 280個州立公園 中，有近三分之一園區在今年冬季風暴 遭到破壞，公園系統原本已累計有超過10億元維護工作，又將增加2億元維修支出。

中央海岸沿線公園受到氣候打擊最為嚴重，光是聖他克魯茲縣海岸州立海灘公園(Seacliff State Beach)，估算就有1億200萬元損失。海浪衝擊導致海灘失去一個歷史悠久的碼頭，以及許多露營地。位在聖路易斯歐比斯波縣(San Luis Obispo County)的赫氏古堡(Hearst Castle)，損失1920萬元。

加州公園暨休閒部門正尋求聯邦援助，修整85個州立公園，期望能恢復大部分損壞。考量到部門日漸擴大且困難的財務問題，公園支持人士推動爭取經費，包括明年向選民提出一項公債提案。

加州數十年來一直致力於維持龐大公園系統，這是一個由森林、海灘、湖泊、歷史建築與博物館組成的多元化網絡。根據加州立法分析師辦公室數據，今年開始，維護成本增多至12億元。各個州立公園的必須維修工作不同，包括重新鋪路、修復路徑、維修舊有結構與升級化糞池與供水系統等。

在最近提交給聯邦緊急事務局的風暴破壞紀錄報告中，今年1月份又增加1.87億元的基礎建設損失，當時一連串具破壞性的大氣河流重創加州，3月雨季到來，又導致維修支出增加2300萬元。

惡劣氣候造成破壞包括道路與路徑淹水，海灘與露營地被洪水沖刷，樹木倒塌與建築物受損。損失範圍從橘縣(Orange County)到洪堡縣(Humboldt County)；以及從太浩湖到灣區。最嚴重地區在聖他克魯茲、蒙特瑞、聖路易斯歐比斯波、維圖瑞(Ventura)與聖塔芭芭拉縣。

此外，風暴造成的死亡人數中，有14%發生在州立紅木公園。大索爾(Big Sur)沿海的費佛大蘇爾州立公園(Pfeiffer Big Sur State Park)與門多西諾(Mendocino)附近的凡丹姆州立公園(Van Damme State Park)，則是受創最重的紅木林地。

州府官員表示，許多修復工作已開始進行，例如雜物清理、緊急維修或結構保護。加州公園與休閒部門聲明寫道，部門針對需長期維修項目，採取階段性方式，其中部分工作可能需要長達五年時間。