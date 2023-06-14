住房是人權？加州擬修法入州憲 選民有機會決定

加州議員提出將住房權納入加州憲法的議案，最終必須交由選民決定。（美聯社）

有加州 議員試圖將住房列為民眾基本權利，並編纂入加州憲法。但是，對一個缺乏住房資源、無法提供每一個人棲身之所的加州來說，這項行動的意義何在？

支持者認為，這項憲法修正案可使加州和地方政府官員承擔更多解決住房和遊民 危機的責任。

起草《眾議會第十號憲法修正案》（Assembly Constitutional Amendment 10）的加州民主黨眾議員楊馳馬（Matt Haney）是加州為數不多的租屋議員，他稱這項修正案是「遊戲規則改變者」。他說：「這是一種確保民選官員和各級政府負起責任的方式，以便在讓所有居民獲得住房的方面上，成果有所改善。」

不過，這項修正案的內容簡單而含糊，沒有具體說明住房權的定義，也沒有提出執行辦法。一些批評者擔心，修正案可能不會有太大作用。

加州過去曾多次提出建立住房權，但都以失敗告終。楊馳馬提出的這項修正案，是第一次獲得委員會投票通過的住房權提案。即使如此，修正案仍然需要獲得加州選民的通過，才能被納入加州憲法。

修正案認為，每個加州人都有享有「宜居住房」（adequate housing）的基本權利，州級和地方議員必須透過一切合適的方法，努力履行居民的這項權利，實際上如何執行這項任務，則交由地方官員和法院決定。

楊馳馬表示，修正案將影響地方規畫決策，例如透過授權對分區規則或限制可負擔住房開發的政策提出訴訟，還可幫助州政府執行現行的支持住房法律。

曾任士德頓（Stockton）市長、現任州長紐森（Gavin Newsom）顧問的塔布斯（Michael Tubbs）表示，住房權還應該要求政府對房東進行監管，例如制定租金管控和反騷擾房客政策，或保證被逼遷房客有權獲得法律諮詢等。

楊馳馬坦承，住房權無法立即解決加州的遊民危機，也不會要求各縣市為每個人提供住房，或賦予人們免費住房的權利。

專門研究社會不平等與住房問題的南加大 社會學教授歐文斯（Ann Owens）認為，每個人都應該擁有住房權，但不確定將住房權納入加州憲法的好處為何。她說：「住房權最常碰到的困難是資源，如果沒有資源，住房權能提供什麼？」

不過，政治顧問馬維格里歐（Steven Maviglio）表示，鑑於加州2020年和2022年提出的住房權提案都以失敗告終，他對這項修正案最終是否能夠通過並不樂觀。

如果這個想法能登上選票，並獲得選民的認可，那麼，加州將成為美國第一個合法承認住房權的州。