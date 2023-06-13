研究：貧窮被告早見律師 定罪率降75%
在大多數加州法院，早上的過堂一團糟。 被告們成群結隊，通常穿著監獄連身衣。在法官點到他們的名字之前，他們與公辯律師交談了幾分鐘，由公辯律師在他們提出抗辯之前解釋他們被指控的罪名。
但在聖他克拉拉縣，當貧困的被告在被捕後不久在監獄會見律師時，他們的情況發生了巨大的變化。
這是加州政策實驗室研究得出的結論，加州政策實驗室是隸屬於洛杉磯加大和柏克萊加大的非營利性研究小組。 研究人員發現，試點項目中的貧困被告如果在被捕後 48 小時內與公辯律師會面，被定罪的可能性降低 75%，審判前獲釋的可能性增加 75%。
這些會議讓公辯律師有時間詢問他們的當事人，例如他們是否正在接受心理健康或藥物濫用治療。律師打電話給被告的工作崗位，試圖保住他們當事人的工作。 他們聯繫了擔心的家人。 他們檢查是否有人在餵他們當事人的狗。
「每個人理應獲得這樣對待」，聖克拉拉縣助理公辯律師亨利克森(Charlie Hendrickson)說， 「 這實際上是一個貧富懸殊的問題。因為一個很有錢而被指控完全相同罪名的人，無論如何都會因為他能負擔得起保釋金而逍遙法外」。
「所以，這只是為那些沒有經濟能力的人提供公平的競爭環境」，他說。
這個概念已在州一級提出，但今年未能通過立法機關的第一關。 洛杉磯民主黨議員索耶 (Reggie Jones-Sawyer) 於2 月提出的一項法案，將迫使全州的公辯律師在 24 小時內，或在提審前足夠長的時間，與客戶會面。
儘管樣本量很小，而且受到大流行病的影響，但研究人員寫道，這些數據是可以推斷的。研究人員指出，最大區別是較貧窮的被告較少認罪。
聖他克拉拉縣計畫為面臨重罪或輕罪家庭暴力指控的被告提供服務，但面臨過失殺人和強姦指控的被告不符合資格。
公辯律師將詢問當事人關於他們的住房和與社區的關係。 這讓他們有時間展開調查、聯繫社會工作者並與檢察官討論協議事宜。 即使在提審之後，公辯律師仍主張審前釋放或保釋。
「這也讓法官對面前的被告更有信心」，亨德里克森說， 「我們實際上已經完全將他們人性化，並讓他們融入社區」。
根據這項研究，大多數貧窮的被告甚至在首次出庭前就已經在監獄里呆了長達五天。 入獄可能會讓他們失去工作、監護安排或住房。 當他們到達法庭時，與檢察官達成認罪協議的壓力巨大。
研究作者寫道：「改變公辯律師與當事人之間初次接觸的時間，同時啟動強有力的辯護並提供支持服務，可能大大有助於提高公設辯護的效率，以及刑事司法的公平性 系統」。
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