研究：貧窮被告早見律師 定罪率降75%

聖他克拉拉縣推出計畫幫助被告儘早見到律師。（Getty Images）

在大多數加州 法院，早上的過堂一團糟。 被告們成群結隊，通常穿著監獄 連身衣。在法官點到他們的名字之前，他們與公辯律師交談了幾分鐘，由公辯律師在他們提出抗辯之前解釋他們被指控的罪名。

但在聖他克拉拉縣，當貧困的被告在被捕後不久在監獄會見律師時，他們的情況發生了巨大的變化。

這是加州政策實驗室研究得出的結論，加州政策實驗室是隸屬於洛杉磯加大 和柏克萊加大的非營利性研究小組。 研究人員發現，試點項目中的貧困被告如果在被捕後 48 小時內與公辯律師會面，被定罪的可能性降低 75%，審判前獲釋的可能性增加 75%。

這些會議讓公辯律師有時間詢問他們的當事人，例如他們是否正在接受心理健康或藥物濫用治療。律師打電話給被告的工作崗位，試圖保住他們當事人的工作。 他們聯繫了擔心的家人。 他們檢查是否有人在餵他們當事人的狗。

「每個人理應獲得這樣對待」，聖克拉拉縣助理公辯律師亨利克森(Charlie Hendrickson)說， 「 這實際上是一個貧富懸殊的問題。因為一個很有錢而被指控完全相同罪名的人，無論如何都會因為他能負擔得起保釋金而逍遙法外」。

「所以，這只是為那些沒有經濟能力的人提供公平的競爭環境」，他說。

這個概念已在州一級提出，但今年未能通過立法機關的第一關。 洛杉磯民主黨議員索耶 (Reggie Jones-Sawyer) 於2 月提出的一項法案，將迫使全州的公辯律師在 24 小時內，或在提審前足夠長的時間，與客戶會面。

儘管樣本量很小，而且受到大流行病的影響，但研究人員寫道，這些數據是可以推斷的。研究人員指出，最大區別是較貧窮的被告較少認罪。

聖他克拉拉縣計畫為面臨重罪或輕罪家庭暴力指控的被告提供服務，但面臨過失殺人和強姦指控的被告不符合資格。

公辯律師將詢問當事人關於他們的住房和與社區的關係。 這讓他們有時間展開調查、聯繫社會工作者並與檢察官討論協議事宜。 即使在提審之後，公辯律師仍主張審前釋放或保釋。

「這也讓法官對面前的被告更有信心」，亨德里克森說， 「我們實際上已經完全將他們人性化，並讓他們融入社區」。

根據這項研究，大多數貧窮的被告甚至在首次出庭前就已經在監獄里呆了長達五天。 入獄可能會讓他們失去工作、監護安排或住房。 當他們到達法庭時，與檢察官達成認罪協議的壓力巨大。

研究作者寫道：「改變公辯律師與當事人之間初次接觸的時間，同時啟動強有力的辯護並提供支持服務，可能大大有助於提高公設辯護的效率，以及刑事司法的公平性 系統」。