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聯邦福利減 求助食物銀行增

編譯組╱加州11日報導
加州食物銀行需求量大增。圖為州長紐森夫婦在食物銀行做義工。(本報檔案照)
加州食物銀行需求量大增。圖為州長紐森夫婦在食物銀行做義工。(本報檔案照)

每兩周，民眾的汽車就會在委利賀的山丘教堂(Hill Church)排隊等候免下車食品分發。 當惠特尼休斯頓的歌曲通過揚聲器播放時，義工將39磅的食物裝入每個行李箱，包括金槍魚罐頭、雞蛋、土豆和其他主食。

桑提亞哥(Elvira Santiago)是一位住在高級公寓的退休醫療助理，她對這袋蘋果特別興奮。

「我們每天下午都吃它們。我會用雞肉和蔬菜來煮雞肉煲」聖提亞哥說，她本月第一次參與周三的食物分發，並希望再次回來。 「當你去 Savers 或菲律賓雜貨店時，50元是不夠的」。

「隨著通貨膨脹率上升和 CalFresh食品援助減少，我看到從20多歲的人到退休年齡的人都出來尋求幫助」，負責食品銀行分配的迪諾蘇(Geo Dinoso) 說，「我每個月都在分發時要求更多的食物」。

在新冠大流行期間有更多家庭尋求加州食品銀行的幫助，現在每個月食物銀行都在為更多人提供服務，因為在大流行期給予的額外福利即將結束。 530萬加州人的福利正在減少，並促使全州食品銀行協會警告今年將出現「災難性飢餓危機」。

食物銀行表示，它們不再是緊急援助的來源，而是成為面臨食品不安全問題的加州人長期超市。

加州版本的聯邦食品券計畫（CalFresh） 的接受者在新冠期間獲得了適合其家庭規模的最大福利；然而，這些緊急撥款已經於3 月26 日結束，這意味著對於一些單人家庭來說，CalFresh福利從每月281元降至僅23元。 

此外，一項為符合條件的家庭提供食品福利，以代替學校供餐的聯邦計畫將在本學年末結束。 雖然暑期計畫將取而代之，但每個孩子的福利降為每月40 元，與去年夏天每個孩子家庭每月收到的125 元相比大幅下降。

現在，食品銀行還擔心聯邦債務上限協議。該協議對食品援助接受者提出了更多工作要求。

沙加緬度食品銀行和家庭服務中心已經出現了需求激增。2023年，該機構已經度過了有史以來最繁忙的五個月中的兩個月。 3月和4月分別服務了30萬5000人次和28萬人次。 在新冠之前，食品銀行每月為大約15萬人次提供服務。

「我們看不到這種持續飢餓的終結」，食品銀行主管布法利諾(Kevin Buffalino)說，「如果這種情況持續下去，我們將很難跟上。」

北加州的其他食物銀行也出現了類似的需求激增。為柏克萊和阿伯尼的家庭提供服務的Berkeley Food Pantry 與 2019年相比，2023年前五個月的需求增長了56%。

Berkeley Food Pantry主任加朗(Dharma Galang) 將這種需求增長追溯到 CalFresh 受益人在1月份收到的一封信，通知他們緊急福利將在3月份縮減。從那以後，食品儲藏室裡的新鮮蔬菜、肉類、雞蛋和奶製品就斷貨了。這些營養豐富的食品在雜貨店的價格往往更高。

在整個灣區，舊金山─馬連食物銀行每周為5萬6000戶家庭提供服務，而在新冠之前為3萬2000戶家庭。它提供的項目，包括鄰里食品室和送貨上門的雜貨，已經滿員或超員，等候名單很長。

福利 加州 退休

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