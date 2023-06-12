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全美最糟駕駛 加州居末段班

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州駕駛被列為最不負責任名單。（加州公路巡警局）
加州駕駛被列為最不負責任名單。（加州公路巡警局）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，加州德州，哪州的駕駛更糟糕？「富比世」（Forbes）本月發布一項研究，將德州人列為全美最糟駕駛。加州則名列全美最危險駕駛第42位。

研究團隊使用包括酒後駕車死亡人數、分心和疲勞駕駛死亡人數、逆向導致致命事故、不遵守交通信號燈導致致命車禍，以及開車時平均每哩手機使用量等指標進行研究。

該研究作者指出，「德州在我們考慮的其中兩項指標排名第二：疲勞駕駛造成致命車禍（每10萬名有照駕駛發生1.35起事故），與逆向導致致命車禍（每10萬名有照駕駛發生1.53起事故）。」

此外，德州駕駛在致命酒後駕車導致死亡事故，與分心駕駛死亡事故等兩項評分也不高。路易斯安那、堪薩斯與肯塔基等州，也被評選全美最不安全駕駛。

儘管加州在此研究排名中不那麼糟，然在對此結果沾沾自喜前，許多判斷最佳駕駛的方法，對黃金州並不那麼友好。

QuoteWizard去年底一項調查，將加州列為全美第二差駕駛，僅優於猶他州。該調查主要針對全美酒後駕車被捕率和事故率進行評級，加州被列為最差州之一。德州在此排名處於中間位置。

SmartAsset去年一項研究，也將加州駕駛列為最不負責任的駕駛之一，該研究針對道路酒後駕車率高，與未投保司機比例進行分析評級。

德州駕駛人列為全美最差駕駛。（德州公路巡警局）
德州駕駛人列為全美最差駕駛。（德州公路巡警局）

加州 德州 車禍

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