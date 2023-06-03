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幽靈學生詐領政府補助 大學要抓

編譯吳日君／2日綜合報導
加州屢傳盜用學生身分、企圖註冊社區大學課程的案例，目的是竊取政府的財務援助，導因則是許多大學課程在疫情期間轉為線上。(Getty Images)
加州屢傳盜用學生身分、企圖註冊社區大學課程的案例，目的是竊取政府的財務援助，導因則是許多大學課程在疫情期間轉為線上。(Getty Images)

由於許多大學課程在疫情期間轉為線上，加州屢傳盜用學生身分、假冒幽靈學生，企圖註冊社區大學課程的詐欺案例，目的是竊取政府的財務援助。

虛假申請註冊課程，還會排擠合法學生與捏造大學工作時數。然而，致力抓住詐欺者的強烈動機，是向詐欺者發放助學金的大學、必須償還聯邦經費。

目前，約有20%加州社區大學申請是騙局：根據負責監管116個校區的州校長辦公室表示，自去年7月以來，加州線上申請系統230萬份申請中、有超過46萬份是詐騙。加州社區學院必須接受加州任何具有高中文憑的學生、線上申請時無須社會安全號碼。

線上申請系統的篩選軟體、僅阻止一半的詐欺，其餘通過註冊線上課程，然後使用他們假冒學生身分、尋求財務援助，此時他們必須提供有效身分證明。新冠疫情間，註冊申請活動激增，為詐欺者提供新機會，因為學生不再需要親自出現。

「佩爾獎學金」(Pell grants)是聯邦為大學貧困學生提供補助，長期以來吸引詐欺者進行詐騙。美國教育部在疫情期間、停止核實家庭收入，這筆經費變得更容易被盜取。儘管加州防盜軟體自去年7月以來，已經抓捕一半以上的詐欺性入學申請，但仍有約20萬份虛假申請。

加州校長辦公室執行副校長賀茲(John Hetts)表示，校方致力於關閉可疑入學申請，但因為有太多假冒申請通過，防不勝防，所有大學院校都必須處理這個問題。

刑事司法講師瑞奇(Kim Rich)為識別線上課程申請假冒學生專家，她指出，搜尋線索包括連續出現的身分號碼、與學生姓名不符的相似電子郵件模式，以及學生年齡遠大於1960年代或70年代的出生日期。

假冒學生是騙局的關鍵。一旦大學要求學生親自上課，犯罪活動就會瓦解。對於遠距課程，目前校方要求教師們、取消第一天未出現的任何學生入學申請資格。詐欺入學申請行為也改變教師處理課程方式，過去經常允許學生多次缺勤的情況不再，希望在發出第一張財務援助支票之前，讓假冒學生退學。

曾有詐欺者多達40次竊取身分、申請學生貸款與佩爾助學金，教育部大多批准申請。美國財政部將經費轉移到聯邦儲備銀行、之後轉移到大學使用帳戶，再分發到個人帳戶或將預付卡郵寄到詐欺者提供地址。若詐欺罪名成立，詐欺犯可能面臨30年的聯邦監禁。

詐欺 加州 教育部

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