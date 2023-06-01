隱密持槍者須受訓…兩會通過7法案

州參議會日前通過相關法案，要求隱密持槍者必須先經過槍械訓練。（Getty Images）

加州 參、眾兩議會於陣亡將士紀念日長周末前，通過包括隱密持槍、解除前往反LGBTQ 州公務行程的禁令、以及迷幻藥合法化等法案。

隱密持槍法案：

聯邦最高法院於2022年否決紐約州隱密持槍 (concealed carry) 法案，然同時也放寬隱密持槍許可標準，為限制隱密持槍氾濫，加州參議會日前通過相關法案，要求隱密持槍者必須先經過槍械訓練，同時增加更多不得隱密持槍的公共場所。

立法工會：

根據此眾議會提出法案，州議會員工得以組織工會，法案同時增加修訂條款，確保政黨歸屬問題不得影響工會談判。法案作者代表英格伍德 (Inglewood) 民主黨眾議員麥克基諾 (Tina McKinnor) 強調，法案得到許多支持。

撤資化石燃料：

民主黨州參議員岡薩雷斯 (Lena Gonzalez) 提案要求州府退休津貼基金會撤資化石燃料企業。反方認為，撤資化石燃料將傷害到州府投資利潤，也減低州府投資多元化原則。根據撥款委員會，如州府退休津貼基金從化石燃料公司撤資，將造成州府員工退休基金7500萬元至1億2500萬元損失，教師退些基金亦將損失高達3100萬元。

芬太尼 (Fentanyl) 危機：

州眾議會相關委員會日前經過五個小時激辯後，通過數條芬太尼相關法案，法案內容包括立法成立芬太尼任務小組，加強州府與地方政府執法機關合作，追查芬太尼毒品走私與加重罰金，同時增加解毒芬太尼藥品「納洛酮」（Naloxone，商品名Narcan）的供應。

前往反LGBTQ州公務行程解禁：

州府於2016年禁止補助前往反對LGBTQ州公務的經費，代表聖地牙哥的臨時參議長阿特金斯 (Toni Atkins) 要求廢除這項法案，另成立推廣「社會公平、民權，以及反歧視」社會運動，直接對抗反民權、反LGBTQ組織。

保護墮胎 醫療服務法案：

加強保護加州墮胎醫療服務，保護提供墮胎醫療服務的加州醫護人員免於來自其他州的民事訴訟。美國目前有些州墮胎屬非法，造成這些州有墮胎需求民眾前來加州求助。根據法案如果這些醫護人員無法取得紅藍卡 (Medicare)與白卡 (Medicaid) 聯邦健保補助，加州白卡 (Medi-Cal) 不得取消其健保給付。

迷幻藥合法化：

雖然加州檢察官協會認為迷幻藥物 (psychedelics) 沒有聯邦政府認可的醫療功能，且有形成濫用藥物傾向。州參議會通過法案，讓使用一些迷幻藥物合法化。有些罹患創傷後壓力症候群（PTSD）、焦躁、沮喪症的退伍軍人使用這些迷幻藥物。