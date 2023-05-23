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在加州收集雨水 合法但有限制 部分取水方式需申請許可

編譯陳盈霖／綜合外電報導
在加州收集雨水，需符合加州水資源委員會規定。（KTLA）
在加州收集雨水，需符合加州水資源委員會規定。（KTLA）

KTLA 5電視台報導，下大雨時收集雨水，似乎再自然不過，然在加州，收集雨水卻有一定限制，需符合加州水資源委員會（State Water Resources Board）要求。

收集雨水並不違反聯邦法，但部分州都有些限制，也有一些州替收集雨水者提供獎勵。

水資源法律主要是州級處理。除加州外，收集雨水上有一定限制的州還包括阿肯色、科羅拉多、喬治亞、伊利諾、內華達、北卡羅萊納、俄亥俄、俄勒岡、羅德島、德州、猶他、維吉尼亞、華盛頓和威斯康辛州。

堪薩斯和北達科他州，可能需許可證才得以收集雨水。其餘州，收集雨水是合法的。

美國能源部（U.S. Department of Energy）也有一張交互式「雨水收集法規」（Rainwater Harvesting Regulations）地圖，幫居民弄清楚，是否可以將雨水裝滿桶。

由於全美各地可用水量差異大，各州需根據氣候調整用水。根據世界水資源儲備組織（The World Water Reserve，WWR），大多數州遵循合理使用原則做出限制。

一些州限制收集雨水的主要原因，是過多雨水收集會破壞雨水滲入地底下的循環，民眾最好查詢所在地區用水法規。

加州在2012年通過「雨水收集法」（Rainwater Capture Act.），規定只要符合加州水資源委員會要求，收集雨水即合法。

從屋頂收集雨水值得鼓勵。水資源委員會表示，「這樣做會減少對溪流的需求，減少與雨水逕流相關水質問題。」

其他方法，如抽取地下水等，則可能需要通知或申請許可。

疾病控制及預防中心（CDC）解釋，雨水有許多實際用途，包括澆灌不用做食物的植物。

儘管雨水可用於洗澡甚至飲用，但CDC警告，雨水恐含細菌或其他污染物，可通過過濾系統、化學消毒和煮沸，將雨水變得更安全。

收集或儲存雨水還需注意，避免成為蚊子滋生場所。成年雌性蚊子可在少量積水中產卵，只需24至48小時便可孵化。

CDC建議，可在進水口上方放置濾網，至少每十天清空容器一次。

加州 CDC 北達科他州

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