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加州眾議會通過禁令領先全美 色素食品受影響

編譯胡立宗／綜合報導
Skittles若不改變添加劑配方，可能無法在加州上架。（取自ABC）
Skittles若不改變添加劑配方，可能無法在加州上架。（取自ABC）

加州眾議會16日通過Assembly Bill 418提案，禁止五種化學添加物，因為它們可能導致癌症等疾病，這些添加物常見於零食Skittles 、Nerds、Dubble Bubble與Twist Gum中。參議會也通過並送交州長簽署後，這些零食如不修改成分，將不得持續在加州銷售。

AB 418禁止的五項化合物為赤蘚紅（Red Dye No. 3）、二氧化鈦（Titanium Dioxide）、溴酸鉀（Potassium Bromate）、溴化植物油（Brominated Vegetable Oil）、丙酯（Propyl Paraben）。歐盟早已禁用此五種化合物，但AB 418如果成案，加州將成為美國第一個禁用的州。

AB 418提案人、眾議員加布爾（Jesse Gabriel）強調，眾議會的多數贊同，意味著加州的孩童與家庭將進一步遠離危險有毒食品添加物，美國在禁止這些有害添加物上落居世界其他國家實在令人難以忍受。

這些添加物意在延長零食有效期、更加可口，顏色更好看，但是先前的研究指出，這五項化合物可能導致罹癌風險增加、幼兒行為異常、傷害生殖與免疫系統。加布爾指出， Coca-Cola、Pepsi、Gatorade等許多食品商已經停用這些添加物，但繼續使用的恐難繼續在加州銷售。

加州 癌症 眾議員

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