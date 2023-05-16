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加州年薪6位數家庭 也可能付不出帳單

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州高昂的生活費用，高收入所得者也可能入不敷出。（KTLA／Getty）
加州高昂的生活費用，高收入所得者也可能入不敷出。（KTLA／Getty）

KTLA電視台報導，一直以來，年薪擁有六位數收入者，是美國成功和財務穩定的標誌。然通膨和生活費居高不下，如今擁有六位數年薪家庭，也可能面臨經濟掙扎的情況，特別是加州

根據Lending Tree一項針對全美100個大城市最新研究發現，其中16個城市，年薪六位數家庭仍難以支付每月帳單，而這其中有八個城市位於加州，華裔聚集的洛杉磯、舊金山、聖荷西、聖地牙哥等均榜上有名。

這項研究分析這100個大城市中，年薪10萬元（平均月收入為8333元）在一個三口之家支出情況。研究人員查看各種政府數據，找出一個三口之家「基本」的每月支出，並將其歸類住房、育兒、運輸、衛生保健、助學貸款，食品、娛樂與公用事業等類別。

結果顯示，聖荷西是年薪六位數收入者居住「最昂貴」城市。該市平均每月支出9826元，主要是高昂的住房和交通費用。以平均月收入8333元來說，每月入不敷出的金額達1493元。

第二貴城市為舊金山，平均每月支出9496元，每月入不敷出1163元。南加州聖地牙哥、洛杉磯和河濱縣排名四、五、六。聖地牙哥平均每月支出9099元，洛杉磯8989元，河濱縣為8547元。

研究指出，加州年收入10萬元三口之家，住在佛雷斯諾（Fresno）和貝克斯菲（Bakersfield）居民，可支付他們每月開支，帳戶可能還會剩幾百元。

高昂的住房費用，是這些城市支出居高不下原因之一。Redfin於4月分公布的一項研究發現，聖荷西、舊金山、洛杉磯和聖地牙哥租金中位數，每月遠高於3000元。

Lending Tree研究指出，密西西比州的傑克遜（Jackson）是高收入者最佳居住地，該市每月平均開支約6939元，居民每月可剩餘1400元。

加州 洛杉磯 聖地牙哥

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