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加州乳製業災損達200億 影響產品供貨

編譯組／綜合報導
加州乳品製造業因洪水受到損害。（美聯社）
加州乳品製造業因洪水受到損害。（美聯社）

3月15日夜晚，薩瑟斯湖 (Lake Success) 湖水溢出到郭尼 (Joseph Goni) 在杜拉瑞 (Tulare)農牧場附近的河川，河水上漲迅速。郭尼與他未婚妻半夜驚醒時，發現河水已淹到門口。在親友、農牧場員工，以及急救人員全力搶救下，眾人急忙於暗夜中將農牧場內約2400隻牛搶救出來。郭尼家族數代經營這個杜拉瑞大農牧場，3月15日洪水氾濫時，整個農牧場全遭大水淹沒。

農牧場乳製品是加州最主要的農作業，加州乳製品每年銷售收入高達70億元，經過年初大氣河流引發的連續暴風雨過後，加州農業官員預估，全州乳製業損失高達200億元。加州中谷地區聖荷昆縣損失格外嚴重。

許多中谷地區住家遭大水淹沒民眾亦擔心失業，經過連續幾個月的大氣河流侵襲之後，過去頻臨乾枯的杜拉瑞湖 (Lake Tulare) 現已滿盈。專家與地方居民擔心春天一到，塞拉山積雪開始融化，流入中谷地區河川湖泊，再度形成洪患的可能性。

加州乳製品產業領導宣稱，這次大水中，乳製品產業損失遠高於農產品。西方聯合乳製品公司 (Western United Dairies) 執行長勞達堡 (Anja Raudabaugh) 表示，乳製業估計總損失高達200億元，且乳製品供應鏈將面臨長期失調。

除了財產損失外，乳製品產業估計儲存的飼料損失就高達幾百萬元。如果飼料不足，農牧場將無法飼養大批牛羊，乳製品供應將出現問題。

勞達堡指出，這次洪患，造成15家大型農牧場外遷。移送外地的牛隻高達7萬5000頭。杜拉瑞大型農牧中心受到洪患侵襲嚴重，造成的損失難以估計。

開車經過99號公路就可以感受到，這次洪患對大型農牧場如Lactails Heritage Dairy 卡夫食品工廠 (Kraft Foods Plant) 所造成的破壞。卡夫食品工廠專門加工處理杜拉瑞縣生產的乳製品。

專家指出，塞拉山春季融雪時，許多地區面臨洪患威脅，特別是水庫規模較小的地區如杜拉瑞縣。專家擔心一但高山積雪開始融化，杜拉瑞縣的堤防與水壩將無法收納大量水流，這個挑戰即將來臨。

現在郭尼與他的員工已合力整建遭洪水破壞的農牧場，乳製品生產情形也慢慢恢復，然而附近地區仍有許多農牧場仍為大水淹沒，有些農牧場甚至宣布關閉，或遷移到其他地區經營。

加州 洪水 供應鏈

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