加州旅遊經濟旺 消費、就業俱增

加州旅遊業正快速復甦，遊客消費可能創下歷史新高。（美聯社）

編譯組╱灣區4日電

根據加州 旅遊局的一份新報告，雖然加州的旅遊經濟在COVID期間出現崩潰，今年卻有望超過疫情 前的歷史高潮。

根據這份由俄勒岡州旅遊研究公司Dean Runyan Associates代表觀光協會Visit California製作的報告，去年，旅遊者在加州的消費額為1344億元，該州增加了15萬000千個工作崗位，這些數字分別相當於2019年水平的93%和94%。

加州的遊客消費在疫情發生之前的10年裡一直處於上升狀態，然後在2020年春天驟降。早期的預測表明，旅客消費最早要到2024年才會恢復到疫情前的水平。

根據新的報告，去年高於預期的旅遊消費，部分源於通貨膨脹的飆升以及對過夜住宿需求的增加。今年，遊客支出費用預計將超過高水準年2019年的1449億元。

報告稱，加州的旅遊復甦在舊金山 、聖地牙哥和橙縣這些主要門戶非常明顯，並與全國範圍內的旅遊經濟增長同步。

去年，因為歐洲國家開始取消旅遊限制，來自歐洲的旅客湧入舊金山，該市的旅遊消費額達到74億美元，是2021年的兩倍多。中國遊客也一直是舊金山經濟的主要貢獻者，中國在今年春天重新開放邊界，預計將給該市旅遊帶來額外的推動力。

然而，報告指出，國際遊客在總體上返回加州旅行的速度仍很慢，國際消費預計要到2025年才會恢復到疫情前的水平。