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一分鐘看加州／舊金山熨斗大樓 比紐約更具代表性

編譯吳日君／灣區1日綜合報導
舊金山熨斗大樓比紐約熨斗大廈擁有更多優勢，建築展現出的城市魅力，讓人流連忘返。(Getty Images)
舊金山熨斗大樓比紐約熨斗大廈擁有更多優勢，建築展現出的城市魅力，讓人流連忘返。(Getty Images)

美國最知名的熨斗大樓是紐約第五大道與百老匯交口的22層樓三角形建築，1902年設立，一直是標誌性建築。「舊金山紀事報」日前則發專文指出，舊金山市區的熨斗建築大樓更具城市代表性。

舊金山市場街(Market Street)與哥倫布大道(Columbus Ave)沿著兩旁街道排列的三邊形結構建築大樓群，建造年代自1904年至去年皆有，高度從1層樓到24層樓不等。最早於1940年，「紀事報」專欄作家卡昂(Herb Caen)就曾發文指出，城市每個角落都有一座過時的舊熨斗建築，可以在哥倫布大道、北灘中心找到。

哥倫布大道是一條寬廣的對角線，穿過舊金山北部直角街道網絡，每個交叉口都至少包括一棟緊密插入三角形街區的建築物，例如位在東北角、擁有波希米亞風格的「Caffe Trieste」。

舊金山城市最著名的熨斗大樓是「哨兵大樓」(Sentinel Building)、也是廣為人知的「哥倫布塔」(Columbus Tower)，擁有建築垂直度與壯觀的圓頂，其風格與規模增強了舊金山的魅力。文化層面意義則是於1949年建造而成、十年後由西洋民歌偶像團體「京士頓三重唱」(Kingston Trio)買下這棟建築，目前是製片公司「American Zoetrope」所在地。

位在哥倫布大道沿途的三角形建築銀行大廈，原是鄰里銀行，後來成為Transamerica Corp公司，其於1972年搬到對街更大地點，但原有大樓地標仍擁有城市摩天建築的一席之地。市場街沿途的市中心建築，則展現多樣化，位在金融區的三角形狀大樓「費蘭大樓」(Phelan Building)十一層辦公大樓內的七層頂層設有公寓，更是引領潮流。

在過去十年中，市場街上城區展現房地產榮景，將通往卡斯楚街(Castro Street)延伸變成熨斗建築大樓群，以多種方式適應舊金山地形與城市網絡，建築展現出的魅力，促使這座城市的東北地區，讓人流連忘返。

舊金山 百老匯 房地產

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