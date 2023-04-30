財務長馬世雲訪中小企 ：小心稅務詐騙

美國天橋人體模特公司創始人喬欣（左）帶領馬世雲（右）參觀自己的公司。（受訪者提供）

近日，加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）專程訪問南加 州，為當地中小企業開辦講座，分享聯邦和加州政府為支援中小企業提供的各項補助計畫。此外，她還參觀了南加州的代表性企業，以深入了解當地企業經營現況和面臨的挑戰。

為期兩天的座談會吸引了100多位成功的華人 企業家參加。會上，馬世雲分享了中小型企業如何獲得聯邦和州政府的補助，包括《美國救援計畫法案》的「員工保留退稅」（Employee Retention Credit）和「復甦初創企業」（Recovery Startup Business）等項目的實施細則。此外，馬世雲還提醒業主們，警惕近年來針對中小企業主的稅務詐騙。

除座談會外，馬世雲還專程參觀了美國天橋人體模特公司（CNL/Patina-V Mannequin ），並表揚了公司創始人喬欣 （James Chiao）和副董事長李莉 （Lily Chiao）夫婦是華人小企業打入美國主流商業圈的成功案例。該公司成立至今近40年，已成長為為美國各大商場供應人體模型的龍頭企業，其合作商包括Macy's, JCPenney's, Kohl's and Victoria's Secret等著名品牌。近年來，公司更致力於開發3D打印及雕塑技術，並為迪士尼等多家知名博物館設計生產展覽人物模型，業務愈發多元化。