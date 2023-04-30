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財務長馬世雲訪中小企 ：小心稅務詐騙

記者趙健╱洛杉磯市報導
美國天橋人體模特公司創始人喬欣（左）帶領馬世雲（右）參觀自己的公司。（受訪者提供）
美國天橋人體模特公司創始人喬欣（左）帶領馬世雲（右）參觀自己的公司。（受訪者提供）

近日，加州財務長馬世雲（Fiona Ma）專程訪問南加州，為當地中小企業開辦講座，分享聯邦和加州政府為支援中小企業提供的各項補助計畫。此外，她還參觀了南加州的代表性企業，以深入了解當地企業經營現況和面臨的挑戰。

為期兩天的座談會吸引了100多位成功的華人企業家參加。會上，馬世雲分享了中小型企業如何獲得聯邦和州政府的補助，包括《美國救援計畫法案》的「員工保留退稅」（Employee Retention Credit）和「復甦初創企業」（Recovery Startup Business）等項目的實施細則。此外，馬世雲還提醒業主們，警惕近年來針對中小企業主的稅務詐騙。

除座談會外，馬世雲還專程參觀了美國天橋人體模特公司（CNL/Patina-V Mannequin ），並表揚了公司創始人喬欣 （James Chiao）和副董事長李莉 （Lily Chiao）夫婦是華人小企業打入美國主流商業圈的成功案例。該公司成立至今近40年，已成長為為美國各大商場供應人體模型的龍頭企業，其合作商包括Macy's, JCPenney's, Kohl's and Victoria's Secret等著名品牌。近年來，公司更致力於開發3D打印及雕塑技術，並為迪士尼等多家知名博物館設計生產展覽人物模型，業務愈發多元化。

座談會期間，喬欣還邀請了著名男高音歌唱家喬平和著名畫家蘇家芳與參會者一同交流，並為活動助興。喬欣表示，華人企業家打拚事業之餘也可以兼顧興趣愛好。他的音樂劇《Tenor By Night》已被知名好萊塢編劇Peter Barsocchini改編成電影劇本，目前正在尋找好萊塢知名導演和演員，並尋找投資合作者。希望該片可以獲得奧斯卡提名。

為期兩天的座談會吸引了100多位成功的華人企業家參加。（受訪者提供）
為期兩天的座談會吸引了100多位成功的華人企業家參加。（受訪者提供）
加州財政部長馬世雲（左二）近日專程訪問南加州，深入了解當地中小企業。（受訪者提供...
加州財政部長馬世雲（左二）近日專程訪問南加州，深入了解當地中小企業。（受訪者提供）

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