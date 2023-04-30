加大招生候補名單 錄取機率每年不同

根據過往數據，能成功從加大錄取候補名單中出線成為正式錄取的學生，每年的機率都不同。（美聯社）

4月份是美國決定入讀大學的應屆高中畢業生決定未來四年去向的時候，但許多希望能在秋季進入加大（UC）的學生卻陷入困境，因為他們目前還在加大的錄取候補名單上。

這是一場令人焦急的等待遊戲，機率無法預測，對許多學生來說，可能還需要好個月才能確定秋季能入讀哪一所大學。

加大過去三個招生 周期的數據顯示，能成功從候補名單中出線成為正式錄取學生，每年的機率都不同，各分校之間的差異也很大。例如，在2022年秋季，學生錄取率較低的柏克萊加大 、洛杉磯加大和聖他牙哥加大，候補學生能被錄取的機率也較低，分別只有1%、3.3%和6.6%。但爾灣加大 、河濱加大和聖塔芭芭拉加大則高達87.2%、39.6%和27.5%。

不過，舊金山升學顧問馬佐-朱（Ariel Mazel-Gee，音譯）和爾灣加大大學部招生主任李曼（Dale Leaman）都表示，最重要的是要記住，每年的機率都與下一年會出現什麼機率毫無關係。

以2020年秋季為例，因為面對新冠疫情帶來的新挑戰，或出於經濟問題改變計畫，許多加大大一新生選擇延後入學，因此這年候補學生的錄取率非常高，但隔年就變低許多。

大部分公立和私立大學都有候補名單，招生人員會將沒有完全符合錄取標準的學生放入候補名單中。因此，在3月份時，有些學生收到加大的錄取通知，但沒有獲得肯定的錄取或淘汰的答案，而是被放進候補名單中。

學生申請多所加大很常見，每年有都成千上萬名學生被列入候補名單。儘管這些學生最終只能接受一份錄取通知，但他們可以接受多所加大的候補錄取通知。收到候補錄取通知的學生必須在4月15日前決定是否接受，然後要到5月到7月之間才能得知是否被正式錄取。

加大招生官員強調，他們無法預測有多少候補的學生會被錄取，因為學校每年招生名額有限，取決於有多少被正式錄取的學生選擇入學。馬佐-朱說：「重要的是必須了解，候補名單是加大的一種招生策略，為的是確保他們能招到全額的學生。」