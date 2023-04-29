加州社區大學雙元註冊 性價比最高

知名的巴沙迪那社區大學PCC歡迎學生雙元註冊。（記者丁曙／攝影）

每年4月是加州 社區大學月（CA Community Colleges Month in April），加州社區大學校長辦公室負責教育 服務與支持的亞裔副校長Rebecca Ruan-O’Shaughnessy，27日呼籲更多人加入雙元註冊項目（Dual Enrollment），節省學費和時間，選擇實現高等教育目標性價比最高的途徑。

Ruan-O’Shaughnessy說，她很理解學生在尋求高等教育學位或證書過程中所面臨的諸多困難，但加州社區大學為學生提供各種學術項目以及學生支持服務，為青少年和成人們提供高品質、低費用的教育機會，幫助他們成功入學、升學 並實現高等教育目標。

「雙元註冊」提供高中生以及成人教育證書項目課程的學生們，通過雙元註冊的機會提前接受大學教育。雙元註冊課程為業內專家授課的大學課程，學生們可以用選修這些課程的學分來獲取高中文憑（或成人同等文憑），以及未來的大學學位。簡而言之，一個雙註冊課程可以達成兩個不同的學業目標。另外，雙元註冊課程對大部分學生都免費。在當下競爭激烈的職場中，節省時間與金錢來達成教育和職業目標，比以往任何時候都更重要。

加州社區大學遍佈全州的116個校區，通過200多個職業教育項目為所有加州人提供實際從業經驗，並取得當今及未來職場中熱門行業所需要的培訓。對於從社區大學開始再轉學到四年制大學的學生，加州社區大學也為他們提供保送名額，通過轉學副學士學位項目，來幫助他們繼續進入與加州社區大學合作的四年制公立或非盈利私立大學深造。

同時，加州社區大學為學生們提供全年助學金以及其他財務援助，幫助學生支付多項費用—— 學費、書本、交通、托兒及食物，有時甚至房租。

如果想加入雙元註冊項目，高中生及成人教育學生，應與所在學校的輔導員諮詢，以瞭解可選修的雙元註冊課程、確定資格條件以及報名程序。如果正在考慮職業培訓、兩年學位或最後轉入四年制大學，請登錄網站ICanGoToCollege.com，瞭解適合自己的方案。

副校長表示，全力支持青少年追尋高等教育的夢想，現在就報名成為加州社區大學的一員，這將是最重要的第一步。