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北加交通機構 要求51.5億紓困

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州交通機構要求加州政府提供50億元紓困。（Getty Images）
加州交通機構要求加州政府提供50億元紓困。（Getty Images）

在載客量停滯不前、不知何時才能恢復到疫情前的情況下，收入主要依賴乘客購票的灣區捷運（BART）和加州其他交通機構紛紛高喊面臨「財政懸崖」（fiscal cliff）。

因此，這些交通機構決定向加州政府尋求援助，希望立法議員能加入推動一項大規模補助提案，來取代即將用罄的聯邦紓困金。為了避免出現大量削減服務的風險，加州交通協會（California Transit Association）25日提出了這項計畫，希望加州能在未來5年內提供共51億5000萬元紓困金。

灣區最大的兩個交通機構舊金山市交通局（SFMTA）和灣區捷運，必須在2025年前籌到數億元營運經費，才能防止大幅減少服務。此外，灣區交通官員將一項2026年地方稅收法案視為長期解決方案，希望加州透過提供紓困金為他們爭取時間，來說服選民通過它。

然而，這項紓困請求面臨強大的阻力，因為距離立法會必須通過填補加州220億元赤字預算的時間不到兩個月。

州長紐森（Gavin Newsom）1月份提出的預算案，主要透過削減交通經費來縮小預算缺口，立法議員雖然表示同情，但在撥款補助交通機構的問題上保持謹慎態度，因為不能保證交通機構日後不會再次要求紓困。

加州交通機構表示，他們嘗試在不會增加加州預算赤字的前提下尋求紓困，提案內容包括：

一、截至2028會計年度，來自加州消費者援助計畫和貿易計畫可提供約5億元資金；

二、來自加州柴油燃料銷售稅的收入，未來5年將可提供約13億5000萬元淨資金；

三、如果加州能靈活運用基礎建設項目資金，交通機構有機會獲得13億元，但取決於紐森是否取消刪減「公共交通與城際鐵路計畫」的20億元經費。

如果紐森和立法會將這項紓困計畫納入加州明年的預算中，加州210家交通機構都可受益。

加州 紓困金 預算

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