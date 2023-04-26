洛杉磯來往賭城高鐵籌資 獲議員背書

Brightline West往來洛杉磯地區與拉斯維加斯的高鐵，預計能將交通時間縮短至兩小時。此為預想圖。（美聯社）

高鐵業者Brightline West提案，以100億元興建洛杉磯連通拉斯維加斯的高速鐵路，這條平行於I-15的路線預計能將洛市與賭城 的交通時間縮短為兩個小時。

Brightline West高鐵的70%資金將來自募款與債券，但仍需聯邦37億5000萬元的挹注，內華達州的聯邦參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)、羅森(Jacky Rosen)與四位聯邦眾議員都已聯名呼籲聯邦同意撥款。

另外，加州 的四名國會議員也加入連署，共同致函聯邦交通部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，希望在今年7月底能夠敲定聯邦撥款。信函強調，Brightline West的高鐵將能連結拉斯維加斯、聖伯納汀諾縣勝利谷(Victorville)與庫卡蒙加牧場市(Rancho Cucamonga)，洛市旅客將能以輕軌往來庫卡蒙加牧場市，整趟行程除了省時，更能降低溫室氣體排放。

Amtrak連通洛市與賭城的鐵路在1997年停駛後，一直有替代方案提出，但都未成案。因而，跨黨派國會議員在信中指出，現有的I-15已經過於壅塞，碰到周末假日車潮，車流往往回堵15哩，因此新闢一條穿越莫哈韋沙漠(Mojave Desert)的交通動脈極為重要。同時，興建期間可以雇用3萬5000人，建成後也能提供1000個長期職缺，對就業幫助頗大。

Brightline West母公司、位於佛州 的Brightline Holdings LLC，其執行長Mike Reininger 表示，鑒於Brightline在佛州邁阿密與西棕櫚灘(West Palm Beach)長期營運的成功經驗，新的提案將能有助於坐飛機太近、開車又太遠的賭城與洛市連通。Brightline West也已經與Southern Nevada Building Trades Union達成共識，興建過程將雇用工會成員。