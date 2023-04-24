我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小鎮中學派對爆槍擊 9青少年受傷

搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

加州冬雨過多 蜜蜂反釀佳蜜「生產出來的品質更好」

編譯胡立宗／綜合報導
蜂農Gene Brandi，背後是盛開的櫻花樹與滿天飛舞的蜜蜂。他們4月初剛遷到北加的San Juan Bautista。（美聯社）
蜂農Gene Brandi，背後是盛開的櫻花樹與滿天飛舞的蜜蜂。他們4月初剛遷到北加的San Juan Bautista。（美聯社）

2023年初的大寒大雨，不僅人類受苦，連蜜蜂也遭殃。遇到酷寒、強風、大雨就不出門採蜜的牠們，蜂農得付出兩倍代價餵養牠們，一個月可能要多5、6萬元的開銷。不過加州蜂農說，今年這筆錢花得值得，因為要是牠們餓死了，蜂農虧更大，而且大雨之後，牠們造出來的蜜品質更好，上一次製造出高品質的蜜已經是2019年的事了。

Gene Brandi的蜂群已在San Juan Bautista的櫻花樹上結巢...
Gene Brandi的蜂群已在San Juan Bautista的櫻花樹上結巢。（美聯社）

加州特有的蜂蜜有兩種，一是「鼠尾草蜂蜜」（Sage Honey），多為金黃或琥珀色，質地濃稠、風味溫和，通常與其他蜂蜜調和，適合添加至茶語咖啡，也可加入雞肉、豬肉、蘋果等料理。另一種是鱷梨蜂蜜（Avocado Honey），來自鱷梨、顏色深，適合加到沙拉醬或其他調味醬汁。

加州的養蜂人也可以概分兩類，一些是養來幫自家果園授粉的，另一種則是全美巡遊的專業蜂農。後者要配合各地天氣與花季，帶著他們的蜂群四處授粉，因此加州今年的大雨就讓他們吃了苦頭，蜜蜂因為大雨、天冷不願出門，怕牠們餓死，蜂農就得另外雇人餵養。來自南加帝王谷（Imperial Valley）的蜂農Bryan Ashurst說，今年可是20年頭一遭，花了他近五萬元餵蜂。

Gene Brandi所生產的Sage Honey。（美聯社）
Gene Brandi所生產的Sage Honey。（美聯社）

不過，這些都是值得的，一旦天氣好轉，蜂群不但會自行外出採花粉，還會幫經濟作物授粉，蜂農既有收入，又能採蜜。特別是今年的雨量充沛、野花盛開，71歲的蜂農Gene Brandi認為，今年一定能產出上好的「鼠尾草蜂蜜」，上一次產出高級「鼠尾草蜂蜜」已經是2019年的事了。來自中谷洛斯巴諾（Los Banos）的Gene Brandi說，好蜜經由Costco賣到灣區與中西部，一定能彌補年初餵食的花費。

話雖如此，但是杏仁樹農就有點擔心了，因為授粉期延後，很可能影響到今年的產量。加州的杏仁供應量占全球80%，每年產值50億元，而且2022年又是豐年，今年看樣子恐怕很難超越去年了。只是禍福相伴，許多杏仁樹在連續三年的乾旱中枯死，今年的大雨或許能讓果樹長得更好。

加州 灣區 咖啡

上一則

避免大麻煩 搭機不可攜帶

下一則

前加州長阿諾史瓦辛格自修路 市府：不違法、但須獲許可

延伸閱讀

加州迪士尼有「噴火龍」？表演意外釀設備著火 嚇壞民眾

加州迪士尼有「噴火龍」？表演意外釀設備著火 嚇壞民眾
美智庫：中國人來美找代孕威脅國安 全方位滲透

美智庫：中國人來美找代孕威脅國安 全方位滲透
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜
法拉盛保蜜行動 倡城市可持續化

法拉盛保蜜行動 倡城市可持續化
海洋環團淨灘垃圾榜 菸蒂排第一 連38年居前十名

海洋環團淨灘垃圾榜 菸蒂排第一 連38年居前十名
加州禁天然氣卡關 已立法城市很為難

加州禁天然氣卡關 已立法城市很為難

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜