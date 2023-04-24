加州冬雨過多 蜜蜂反釀佳蜜「生產出來的品質更好」

蜂農Gene Brandi，背後是盛開的櫻花樹與滿天飛舞的蜜蜂。他們4月初剛遷到北加的San Juan Bautista。（美聯社）

2023年初的大寒大雨，不僅人類受苦，連蜜蜂也遭殃。遇到酷寒、強風、大雨就不出門採蜜的牠們，蜂農得付出兩倍代價餵養牠們，一個月可能要多5、6萬元的開銷。不過加州 蜂農說，今年這筆錢花得值得，因為要是牠們餓死了，蜂農虧更大，而且大雨之後，牠們造出來的蜜品質更好，上一次製造出高品質的蜜已經是2019年的事了。

Gene Brandi的蜂群已在San Juan Bautista的櫻花樹上結巢。（美聯社）

加州特有的蜂蜜有兩種，一是「鼠尾草蜂蜜」（Sage Honey），多為金黃或琥珀色，質地濃稠、風味溫和，通常與其他蜂蜜調和，適合添加至茶語咖啡 ，也可加入雞肉、豬肉、蘋果等料理。另一種是鱷梨蜂蜜（Avocado Honey），來自鱷梨、顏色深，適合加到沙拉醬或其他調味醬汁。

加州的養蜂人也可以概分兩類，一些是養來幫自家果園授粉的，另一種則是全美巡遊的專業蜂農。後者要配合各地天氣與花季，帶著他們的蜂群四處授粉，因此加州今年的大雨就讓他們吃了苦頭，蜜蜂因為大雨、天冷不願出門，怕牠們餓死，蜂農就得另外雇人餵養。來自南加帝王谷（Imperial Valley）的蜂農Bryan Ashurst說，今年可是20年頭一遭，花了他近五萬元餵蜂。

Gene Brandi所生產的Sage Honey。（美聯社）

不過，這些都是值得的，一旦天氣好轉，蜂群不但會自行外出採花粉，還會幫經濟作物授粉，蜂農既有收入，又能採蜜。特別是今年的雨量充沛、野花盛開，71歲的蜂農Gene Brandi認為，今年一定能產出上好的「鼠尾草蜂蜜」，上一次產出高級「鼠尾草蜂蜜」已經是2019年的事了。來自中谷洛斯巴諾（Los Banos）的Gene Brandi說，好蜜經由Costco賣到灣區 與中西部，一定能彌補年初餵食的花費。

話雖如此，但是杏仁樹農就有點擔心了，因為授粉期延後，很可能影響到今年的產量。加州的杏仁供應量占全球80%，每年產值50億元，而且2022年又是豐年，今年看樣子恐怕很難超越去年了。只是禍福相伴，許多杏仁樹在連續三年的乾旱中枯死，今年的大雨或許能讓果樹長得更好。