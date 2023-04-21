無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

Eryn和她的狗狗們。（記者楊青／攝影）

「我真的忙到昏，我的寶貝狗狗你來幫我遛吧」，狗狗主人工作繁忙，或城市住屋空間狹小，或現代人旅行頻繁，催生幫人遛狗市場（dog walking）持續繁榮；疫情三年重創百業，遛狗業卻一枝獨秀，不少遛狗人20多年以此為生，生意不斷壯大，日常生活不成問題，買房買車也不在話下，加上每天和狗狗及大自然相處的快樂，幫人遛狗，成了不少人秘而不宣的「金不換」工作。

業餘到專業 能養活自己

在好萊塢 地區的遛狗人中，Eryn Elliott是典型的一位，從好奇和幫忙朋友開始，從一隻狗狗開始，她現在常年代理十隻狗，狗狗們就像她自己的孩子，每天定時上公園，玩夠了，高高興興送回主人家。

Eryn通常每天早上8點出門，開著自己的SUV ，分別到附近的住家一一將狗帶上車，開到好萊塢最大的山谷狗公園，狗狗們井然有序地下車，進公園，鬆綁，奔跑，遊戲，盡情玩耍，「我不像別的遛狗人，一次帶20、30隻狗狗甚至更多」，她說，很多時候她每次只帶五隻，保證狗狗玩得高興，狗狗的主人感覺他們的寶貝得到很好的照顧。

16年前正式成為職業遛狗人之前，Eryn曾在一家公司從事管理工作，後來到了一個髮飾公司，專門幫助癌症 病人種植頭髮，業餘時間有時幫忙朋友遛遛狗。六年後，她的公司倒閉，2005年她從一個客人的一隻狗開始，後來愈來愈多，有好多年，她每周七天、每天十小時幫人遛狗，「在好萊塢地區，需要幫忙遛狗的人很多」。

Eryn說，很多人平常工作非常繁忙，所以很多人家的狗狗每個星期至少要人幫遛三到五次，周末則是主人和狗狗玩耍的時間。平常的日子，很多地區的狗狗公園，都是遛狗人帶他們客戶的狗狗前往玩耍。她遛的每隻狗都經過篩選，這樣做是為了保證狗狗們相處和睦得到最好的照顧，所以她幫人遛狗很多年，但卻不像一些人那樣賺到滿盆滿缽，一些人一天可以遛好幾十隻狗，而且可以隨叫隨到，一年可以賺到50萬元左右。「我不那樣」，她說自己這些年除了幫人遛狗，每天還做很多餵養和拯救流浪貓的慈善工作，洛杉磯地區的流浪貓已成問題，很多人因各種原因棄養，各地的動物收容所貓滿為患，所以她花很多時間發動善心人士收養這些可憐的小生靈。

遛狗這一行確實會綁住人的手腳，Eryn說，她已有很多年沒有出遠門旅行了，因爲狗狗每天都要遛，一方面是客人的需要，另外時間長了，這些狗狗就像是自己的孩子，一天不照顧都有失落感。遛狗人不出門很遠，這也是客人感到特別方便的地方，有時他們臨時有事，或出差，狗狗們需要特別的照顧，一個電話給遛狗人，問題都解決了。

Eryn說，她的一些特別客人有時還希望他們的狗狗到特別的地方去看看風景，她就會安排特別行程，讓狗狗換換心情。

不同家庭毛孩 學習相處

狗狗來自不同的家庭，各有習性和脾氣，怎樣讓它們和平相處變成朋友？Eryn說，她的SUV不大，所以她訓練狗狗在車上都要站著，沒有例外，所有的狗狗不能亂叫，很嚴格。「我每次都一個一個叫它們的名字，然後一次一次給同樣的指令，只要指令適當，狗狗非常聰明，能夠很快理解人的意思」。

狗狗到狗公園玩耍都會放開繩索，但有兩種情況例外，一種是當狗狗沒有完全訓練好時，或有狗狗想要逃跑獨自出去玩。當有人進出時牠們會乘機偷偷溜走，所以這種情況要用較長的繩索套住，讓牠們可以活動但不能跑遠。或將沒訓練好的狗狗和紀律嚴明的狗狗的項圈綁在一起，調皮的狗狗會慢慢意識到自己是屬於這個圈子，並學會群體活動一起玩耍。

她說，最重要的是重複和練習。在她看來，狗狗就像孩子，沒有不好的孩子，也沒有不聽話的狗狗，關鍵是家長和老師的教導方式是否適當。狗狗也一樣，他們都會很認真地聽從指令，而且很快互相效仿，很快學會並牢記在心。當主人對狗狗有規律時，狗狗就會變得很有紀律。她現在每天遛狗時都會給狗狗們集體拍照，一個個叫上桌子，排隊合影。