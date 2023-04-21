我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

記者楊青／洛杉磯報導
Eryn和她的狗狗們。（記者楊青／攝影）
Eryn和她的狗狗們。（記者楊青／攝影）

「我真的忙到昏，我的寶貝狗狗你來幫我遛吧」，狗狗主人工作繁忙，或城市住屋空間狹小，或現代人旅行頻繁，催生幫人遛狗市場（dog walking）持續繁榮；疫情三年重創百業，遛狗業卻一枝獨秀，不少遛狗人20多年以此為生，生意不斷壯大，日常生活不成問題，買房買車也不在話下，加上每天和狗狗及大自然相處的快樂，幫人遛狗，成了不少人秘而不宣的「金不換」工作。

業餘到專業 能養活自己

好萊塢地區的遛狗人中，Eryn Elliott是典型的一位，從好奇和幫忙朋友開始，從一隻狗狗開始，她現在常年代理十隻狗，狗狗們就像她自己的孩子，每天定時上公園，玩夠了，高高興興送回主人家。

Eryn通常每天早上8點出門，開著自己的SUV，分別到附近的住家一一將狗帶上車，開到好萊塢最大的山谷狗公園，狗狗們井然有序地下車，進公園，鬆綁，奔跑，遊戲，盡情玩耍，「我不像別的遛狗人，一次帶20、30隻狗狗甚至更多」，她說，很多時候她每次只帶五隻，保證狗狗玩得高興，狗狗的主人感覺他們的寶貝得到很好的照顧。

16年前正式成為職業遛狗人之前，Eryn曾在一家公司從事管理工作，後來到了一個髮飾公司，專門幫助癌症病人種植頭髮，業餘時間有時幫忙朋友遛遛狗。六年後，她的公司倒閉，2005年她從一個客人的一隻狗開始，後來愈來愈多，有好多年，她每周七天、每天十小時幫人遛狗，「在好萊塢地區，需要幫忙遛狗的人很多」。

Eryn說，很多人平常工作非常繁忙，所以很多人家的狗狗每個星期至少要人幫遛三到五次，周末則是主人和狗狗玩耍的時間。平常的日子，很多地區的狗狗公園，都是遛狗人帶他們客戶的狗狗前往玩耍。她遛的每隻狗都經過篩選，這樣做是為了保證狗狗們相處和睦得到最好的照顧，所以她幫人遛狗很多年，但卻不像一些人那樣賺到滿盆滿缽，一些人一天可以遛好幾十隻狗，而且可以隨叫隨到，一年可以賺到50萬元左右。「我不那樣」，她說自己這些年除了幫人遛狗，每天還做很多餵養和拯救流浪貓的慈善工作，洛杉磯地區的流浪貓已成問題，很多人因各種原因棄養，各地的動物收容所貓滿為患，所以她花很多時間發動善心人士收養這些可憐的小生靈。

遛狗這一行確實會綁住人的手腳，Eryn說，她已有很多年沒有出遠門旅行了，因爲狗狗每天都要遛，一方面是客人的需要，另外時間長了，這些狗狗就像是自己的孩子，一天不照顧都有失落感。遛狗人不出門很遠，這也是客人感到特別方便的地方，有時他們臨時有事，或出差，狗狗們需要特別的照顧，一個電話給遛狗人，問題都解決了。

Eryn說，她的一些特別客人有時還希望他們的狗狗到特別的地方去看看風景，她就會安排特別行程，讓狗狗換換心情。

不同家庭毛孩 學習相處

狗狗來自不同的家庭，各有習性和脾氣，怎樣讓它們和平相處變成朋友？Eryn說，她的SUV不大，所以她訓練狗狗在車上都要站著，沒有例外，所有的狗狗不能亂叫，很嚴格。「我每次都一個一個叫它們的名字，然後一次一次給同樣的指令，只要指令適當，狗狗非常聰明，能夠很快理解人的意思」。

狗狗到狗公園玩耍都會放開繩索，但有兩種情況例外，一種是當狗狗沒有完全訓練好時，或有狗狗想要逃跑獨自出去玩。當有人進出時牠們會乘機偷偷溜走，所以這種情況要用較長的繩索套住，讓牠們可以活動但不能跑遠。或將沒訓練好的狗狗和紀律嚴明的狗狗的項圈綁在一起，調皮的狗狗會慢慢意識到自己是屬於這個圈子，並學會群體活動一起玩耍。

她說，最重要的是重複和練習。在她看來，狗狗就像孩子，沒有不好的孩子，也沒有不聽話的狗狗，關鍵是家長和老師的教導方式是否適當。狗狗也一樣，他們都會很認真地聽從指令，而且很快互相效仿，很快學會並牢記在心。當主人對狗狗有規律時，狗狗就會變得很有紀律。她現在每天遛狗時都會給狗狗們集體拍照，一個個叫上桌子，排隊合影。

Eryn說，所以她的狗狗們都非常守紀律而且自信，她也因狗狗們的良好表現而名聲在外。

Eryn（左）的狗狗們訓有素，每次出行都會聽指揮排排坐，引得路人忍不住爭相照相。...
Eryn（左）的狗狗們訓有素，每次出行都會聽指揮排排坐，引得路人忍不住爭相照相。（記者楊青／攝影）

好萊塢 SUV 癌症

上一則

她專門幫好萊塢大明星遛狗 1次賺20元、低調是鐵律

下一則

達美獲評全美最佳航空 聯航可靠度第2名

延伸閱讀

好萊塢男星亞歷鮑德溫誤殺女攝影 傳過失殺人指控將獲撤銷

好萊塢男星亞歷鮑德溫誤殺女攝影 傳過失殺人指控將獲撤銷
曼哈頓地區仇亞犯罪數降 華社：部分居民未報警 恐低估

曼哈頓地區仇亞犯罪數降 華社：部分居民未報警 恐低估
美運動指南3招 日常活動就可運動 別再用「忙碌」當藉口

美運動指南3招 日常活動就可運動 別再用「忙碌」當藉口
冬眠提早結束 北海道「熊出沒」 日女遛狗遭咬傷

冬眠提早結束 北海道「熊出沒」 日女遛狗遭咬傷
日本北海道女子遛狗遇熊襲 頭部、大腿被咬至重傷

日本北海道女子遛狗遇熊襲 頭部、大腿被咬至重傷
遛狗、買花 木村拓哉懶理婚變謠言

遛狗、買花 木村拓哉懶理婚變謠言

熱門新聞

南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
陳先生等待正式駕照的半年期間，辦理的兩張臨時駕照。（陳先生提供）

沒綠卡更新駕照吃虧大 南加華男竟等半年 還要筆試

2023-04-16 14:04

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國